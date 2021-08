Fins a 5 embarcacions es van reunir el dijous a la tarda per celebrar una festa davant de la cala d’Aiguaxelida de Tamariu, tal com va informar Ràdio Capital. La festa va començar entre les 19 i les 20 del vespre i a les 20:30h encara seguia activa. Segons diversos testimonis, un vaixell groc anava descarregant gent cap al vaixell gran, on hi sonava música a tot volum. Aquesta pràctica suposa el retorn de les festes il·legals dalt dels vaixells que l’estiu del 2019 habituaven davant de les cales del Golfet o d’en Massoni, conegudes com «Abarlofarres». Aquesta pràctica va portar molta polèmica fa dos anys, i va ser un dels temes recurrents que va arribar fins al Parlament de Catalunya, que va exigir al Govern que poses mitjans per evitar aquest tipus de festes.