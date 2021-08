10 famílies i 13 negocis de Cornellà del Terri es beneficiaran dels ajuts que ofereix l’Ajuntament per pal·liar els efectes de la covid-19. Els ajuts es divideixen en dos tipus: un per particulars i un altre per empreses. En el cas de les famílies, la subvenció es materialitzarà a través de vals per valor d’1 euro que es podran bescanviar als establiments i comerços del municipi. L’únic requisit era que els afectats haguessin estat en ERTO durant 3 mesos o més, variant l’import de la subvenció amb talonaris de 60, 80 i 100 euros.