Els alumnes que estiguin vacunats amb les dues dosis diran adéu a les pesades quarantenes si es diagnostica un positiu al seu grup bombolla. Salut valorarà la situació abans que comenci el curs, però, si les dades de la pandèmia no empitjoren i els estudiants es continuen vacunant a bon ritme, la quarantena per als immunitzats –incloent-hi els que han passat la malaltia fa menys de sis mesos– serà innecessària. Ara ja és així per als adults, exempts de confinar-se si han estat contactes d’un positiu. Es considera que estan protegits –parcialment– de contagis i que, si es contagien, passen la malaltia amb símptomes més lleus.