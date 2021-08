Bombers i Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb l’Ajuntament de Torroella, estant investigant l’origen dels incendis que hi ha hagut en els darrers dies al massís del Montgrí, ja que hi ha la sospita que podrien haver estat intencionats. Per això, han intensificat la vigilància i s’ha decretat el tancament de l’accés al Montgrí.

Segons ha explicat l’alcalde de Torroella, Jordi Colomí, a banda del gran incendi que es va produir a mitjans de juliol al Montgrí, al llarg de l’estiu se n’han registrat fins a sis més en la mateixa zona. Els últims tres es van produir entre dijous i divendres, en camins interns, sense que bufés el vent, hi hagués cap sospita de problema en una línia elèctrica ni s’hagués localitzat cap burilla. Tot plegat fa que les autoritats sospitin que podria haver estat intencionat.

És per això que els Mossos d’Esquadra han reforçat la investigació, tot i que encara no saben l’origen de l’incendi principal. És per això que, a la vista dels últims focs que s’han produït, han intensificat el patrullatge a la zona, estan parlant amb testimonis i intentar esbrinar l’origen de tot plegat.

Un dels focs es va produir ahir a les nou del matí i va afectar 400 metres quadrats de massa forestal a la urbanització Torre Gran. Els Bombers hi van enviar nombroses dotacions, però finalment n’hi van treballar sis, entre elles un helicòpter bombarder. Les flames es van poder controlar ràpidament sense que s’estenguessin. Dues hores més tard, un altre foc que ràpidament va ser extingit es va originar a la zona de Mas Ramades. Un altre incendi s’havia produït dijous a la tarda, entre Montclar i Rocamaura. En una piulada, els Bombers van assegurar que les flames havien estat «poca cosa», però van recordar que el risc és extrem i que «no s’hi val badar».

Aquestes circumstàncies, sumades a l’elevat risc d’incendi previst per aquest cap de setmana, ha portat l’Ajuntament de Torroella a decretar el tancament de l’accés al massís, al qual no es podrà entrar ni en cotxe, ni a peu, ni en bicicleta. El tancament es va produir ahir a les tres de la tarda i estarà així fins a nova ordre. Els ajuntaments veïns de l’Escala, Ullà i Bellcaire van prendre la mateixa decisió. Així, només hi podran entrar aquelles persones o veïns que ho hagin de fer per motius de residència o de feina. Des de l’Ajuntament de Torroella, a més, van argumentar que tot i que el Montgrí es troba dins del nivell 2 del Pla Alfa, en la restricció que entra en vigor avui també s’hi inclou la prohibició d’accedir-hi a peu. Una mesura que, per altra banda, s’activa automàticament amb el nivell 3. Precisament, el Govern ha decidit ampliar en 53 municipis més aquest nivell, que fins ara estava actiu a 280 poblacions de Catalunya. Així, el 35% dels municipis catalans (un total de 333) estaran en alerta màxima.

Reduir les activitats

Mentrestant, els Bombers demanen evitar l’activitat al medi natural mentre duri la calorada i fan una crida a extremar les precaucions per evitar riscos que puguin derivar en un accident, tant per autoprotecció com per no generar situacions que puguin agreujar-se en cas que es declarés l’emergència per un incendi. De fet, el missatge que envia el cos a la ciutadania és clar: «La millor opció és no fer activitats al medi natural fins que no acabi l’onada de calor». En tan sols dotze dies d’agost, el cos ja ha hagut de fer 114 rescats. De fet, l’agost és el mes en què els Bombers solen fer més rescats de persones al medi natural, perill que ara s’agreuja.