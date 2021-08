Els Ajuntaments de Palafrugell i de l’Escala resitringeixen l’accés en determinats espais dels municipis durant la nit per a evitar que es produeixin «botellons».

En el cas de Palafrugell, el municipi del Baix Empordà combat les festes al carrer amb un nou ban que restringeix l’accés de nit a parcs públics, camps i zones boscoses. La limitació s’aplica des de les onze de la nit a les sis del matí, igual que a les platges, i preveu multes d’un mínim de 200 euros per a qui se la salti. Per altra banda, l’Ajuntament de l’Escala prohibeix l’accés a les platges del municipi des de les onze de la nit i fins a les sis del matí per evitar «aglomeracions» i els «botellons» que es produeixen a la zona de Riells.

Mil desallotjats en una nit

El cap de setmana passat, només en una sola nit, la Policia Local de Palafrugell i els Mossos van arribar a desallotjar més d’un miler de persones en diferents «botellons». Els més multitudinaris es van detectar en una àrea boscosa (on hi havia uns 150 joves) i en una zona de camps al paratge Boet (on aquí, el número va enfilar-se fins als 500).

Les concentracions es van convocar per xarxes socials després de quarts d’una de la matinada, hora en què els bars han de tancar. «Fins i tot, en algun cas, els agents van trobar-se amb discjòqueis que punxaven música in situ», afirma el cap de la Policia Local, l’inspector David Puertas. Música forta, alcohol, grans concentracions de vehicles... «I en tots els casos, als problemes d’ordre públic s’hi sumaven els de salut, perquè els protocols anticovid brillaven per la seva absència», afegeix.

De moment, aquests dos primers dies, la mesura és efectiva. El cap de la Policia Local, l’inspector David Puertas, explica que els «botellons» han anat a menys. I ja avança que, si en detecten algun, seran implacables. «Denunciarem a tots aquells que puguem», afirma l’inspector. Bé sigui identificant els joves in situ, bé sigui a través d’enregistraments i fotografies que facin els agents (entre d’altres, a les plaques de matrícula dels cotxes). Tots aquells a qui se’ls denunciï s’enfronten a una multa que com a mínim és de 200 euros per incompliment de les ordenances. Unes sancions que, en els casos més greus, poden enfilar-se fins als 900 euros.

La pressió policial per combatre els botellots a Palafrugell ha provocat, això sí, que ara la problemàtica s’hagi desplaçat cap a d’altres municipis propers que tampoc tenen toc de queda. En són exemples Mont-ras, que en viu matinada sí matinada també, o també Pals. I de retruc, el tancament d’accés a platges i la nova limitació també ha comportat que ara la Policia Local de Palafrugell rebi més queixes per festes privades en pisos o en d’altres espais tancats. Sense anar més lluny, el cap del cos concreta que dijous a la nit mateix van haver de desallotjar una trentena de persones que estaven fent una festa en una nau industrial del municipi.

Col·laboració veïnal a l’Escala

A l’Escala, el ban va entrar en vigor ahir mateix, i el consistori detalla que la mesura busca frenar aquestes situacions i demana la col·laboració de veïns i visitants. També recorda que està prohibit menjar i beure en grup a l’espai públic i que l’ordre estarà vigent «fins a nou avís». La decisió arriba després de setmanes de queixes veïnals i després que l’Ajuntament demanés ajuda a la Generalitat per combatre aquestes situacions.

En diversos vídeos, alguns dels quals difosos a les xarxes socials, es poden veure centenars de joves concentrats a la platja de Riells després del tancament dels bars. Els veïns denuncien que ho fan cada nit i sense cap mesura de seguretat. Ara, a les portes del segon cap de setmana en què el municipi no tindrà toc de queda, el consistori ha decidit incrementar les mesures per combatre aquestes aglomeracions. I per això, al tancament de platges hi suma ara una nova restricció.