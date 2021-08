Puigcerdà se situa per quart dia consecutiu com el municipi amb una velocitat de propagació més elevada de Catalunya, amb molta diferència amb el segon. En concret, la capital de la Cerdanya es va situar ahir amb una Rt de 2,32, pràcticament el doble de l’1,25 que registra Amposta, la segona localitat amb aquesta dada més elevada. La capital de la Cerdanya ha vist un gran creixement del ritme de transmissió en la darrera setmana. I és que segons recullen les dades de Salut, en el període anterior, que va del 27 de juliol fins al 2 d’agost, la Rt se situava en un 0,59 en aquesta localitat.

Al conjunt de la regió sanitària de Girona, la velocitat de propagació va experimentar un lleuger repunt, i va augmentar fins a 0,78, una centèssima per sobre del dia anterior. Tot i això, segueix situant-se per sota de la barrera de l’1 que garanteix el retrocés de la pandèmia. La resta d’indicadors que mostren l’estat de la pandèmia, en canvi, van anar a la baixa. El risc de rebrot, continua disminuint tot i que a un ritme més lent que en les darreres setmanes. Segons l’última actualització, ara se situa en 349 punts, 10 menys que el dia anterior. Alhora, la incidència acumulada els darrers 14 dies disminueix 20,34 punts fins a situar-se en 457,65 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la incidència a 7 dies baixa 6,92 punts fins a 190,49.

Cap defunció a Girona

També l’estrés hospitalari sembla que s’està relaxant poc a poc, i en les últimes dades van disminiuir tant el nombre de pacients en planta com a les UCI. Actualment hi ha 187 hospitalitzats, 9 menys que en el balanç anterior, dels quals 60 es troben en estat crític, 1 menys. Tot i això, en la darrera setmana hi ha hagut 205 ingressats, 10 més que en el període anterior, quan van ser 195.

La bona notícia de les dades d’ahir és que no es va notificar cap nova víctima mortal, ni a Girona ni a la resta de Catalunya, de manera que el total acumulat des de l’inici de la pandèmia continua estable en 2.175 defuncions a les comarques gironines i 22.980 arreu de Catalunya.

Els nous contagis també van ser menys que els registrats el dia anterior. En concret, ahir es van notificar 260 nous casos, un 15,5% menys que el dijous. La taxa de positivitat ha patit un lleuger repunt respecte els últims dies. En la darrera setmana, de les 13.668 proves PCR i 8.416 testos d’antígens que s’han realitzat, ha donat positiu el 9,94%.

La mitjana d’edat de les persones diagnosticades en la darrera setmana és de 37,13 anys i el 52,71% són dones.