La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, aposta per reduir la massa forestal que hi ha a la demarcació a partir de la reintroducció d’activitats econòmiques com els conreus i les pastures. Cañigueral considera que és fonamental garantir la «supervivència de les activitats econòmiques» que es reintrodueixin i això passa per fomentar que la gent compri productes de proximitat. La delegada ha recordat que hi ha un 62% de l’extensió de la demarcació ocupada per massa forestal i la gestió «cada vegada és més complexa». Per altra banda, Cañigueral ha garantit que els conreus no es veuran afectats per les noves plantes d’energies renovables i ha apostat per construir-les en sòls urbanitzables no desenvolupats.

Les comarques gironines tenen un 62% de terreny que és zona forestal. A priori no hauria de ser un problema, però quan cada vegada hi ha menys gestió d’aquests boscos i la temperatura augmenta cada any, es converteix en un risc. Per això, Cañigureal, defensa que cal «potenciar diferents usos» en aquestes parcel·les a partir de la reintroducció dels conreus i les pastures.

L’exemple del cap de Creus

Segons ha explicat la portaveu del Govern a Girona, els espais agrícoles i ramaders «faciliten que siguin tallafocs» naturals en cas d’incendi. El cas més evident va ser en l’incendi del cap de Creus, fa poques setmanes, en el qual Cañigureal ha recordat que les franges de protecció que hi havia al voltant dels nuclis habitats «van ser fonamentals» per tal que les flames no acabessin devorant les cases.