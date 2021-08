A les onze del matí, la plaça de l’Oli de Girona bull d’activitat de repartidors de begudes i menjar que abasteixen els nombrosos restaurants del Barri Vell. A aquella hora ja s’ha arribat als 30 graus i en Mohamed descarrega vuit caixes de refrescos del camió. Explica que el pitjor de la jornada encara ha d’arribar. Aquests dies de calorada arriba a beure’s més de 5 litres d’aigua i consumeix fruita per no deshidratar-se.

A pocs metres, en ple casc històric, uns obrers que treballen en unes obres del clavagueram. Sota un sol de justícia, es refresquen amb les ampolles d’aigua que no perden de vista. Comenten que en un bar de la Rambla els hi guarden a la nevera. «És l’única manera d’aguantar la jornada», assegura en Xavi, un dels peons de l’obra.

«Portem fatal treballar així, però és el que hi ha. Si vols ho prens, si no, ho deixes». Així descriu la situació un obrer que treballava al carrer. La seva jornada és de vuit hores diàries, aquests dies sota el sol sufocant en plena onada de calor i amb una xafogor que eleva encara més la sensació tèrmica.

Al camp, la situació és igual de dura o pitjor. El Mas Saulot, a Palau-sator, disposa de més de 20 hectàrees de pomeres i la setmana passada van començar la collita de les varietats més primerenques. «En total tenim uns 80 treballadors al camp que, per sort, estan acostumats a la duresa de la professió», explica en Llorenç Frigola, propietari del terreny. «Durant l’onada de calor no collim tot el dia, tot i que per producció, convindria», afegeix. Normalment treballen la jornada sencera, però aquests dies, comencen més d’hora -a les set del matí- i intenten plegar al migdia, per evitar les hores de més sol.

Són moltes les persones que tenen una feina que les obliga a treballar sota el sol -escombriaires, obrers o repartidors-, però, què hi ha de les seves condicions laborals? Canvien en aquestes situacions de calor extrema? Per afrontar-ho, el sindicat CCOO ha presentat una bateria de propostes i consells perquè els treballadors redueixin al màxim els riscos durant aquests mesos d’estiu. Entre els consells es recomana vigilar la temperatura. Els 32 graus de sensació tèrmica són la barrera a partir de la qual la normativa de prevenció de riscos laborals aconsella extremar les precaucions. També s’aconsella fer descansos freqüents, a poder ser d’un mínim de 10 minuts per cada hora treballada en l’exterior. La hidratació haurà de ser a càrrec de l’empresa, ja sigui sota sostre o a ple sol. I sempre que sigui possible, es negociarà una jornada intensiva i es dosificaran els esforços.

Nikolay Pererunov és un paleta que treballa vuit hores diàries a ple sol. Assegura que per normatives de l’empresa estan obligats a portar pantalons llargs i encara que els facilitin aigua, «per poc que facis és dur». Dos altres companys seus afirmen que faci calor o fred treballen igualment de vuit del matí a dos quarts de sis de la tarda. Amb una hora per dinar i 40 minuts per esmorzar, tenen el mateix horari i aquesta nova onada de calor no els deslliura de les hores de feina. Els treballadors d’unes obres que van des del carrer de Girona fins al passeig Sant Joan de Barcelona afirmen que cada obra té el seu protocol de seguretat i salut i diàriament reben una supervisió. Encara que treballen proveïts d’aigua, els pantalons llargs i fins i tot màniga llarga fent esforç físic sota el sol no els ajuda.

En Toni treballa en el mateix tram d’obres. S’encarrega de reparar grans màquines a la mateixa zona i sota el mateix sol. «És horrible i el sou és el mateix» afirma. «Sobrevivim amb molta aigua».

L’Antonio és un treballador que s’encarrega del manteniment i neteja de carrers, places, parcs i platges de la capital catalana. «És el que hi ha», comenta resignat, encara que es queixa que molts camions no tenen aire condicionat, la qual cosa, en plena onada de calor, els suposa cert suplici. D’altra banda, dues companyes seves asseguren que «ho porten molt malament». «Treballem les mateixes hores i a això suma-li que hem de portar la mascareta de manera obligatòria», protesten. Expliquen que no se senten recolzades ni protegides per cap mena d’ajuda. «L’única cosa que van fer va ser donar-nos crema solar el primer dia. Ara fins i tot l’aigua ens l’hem de portar de casa», afirmen.

Lluny de preveure una retallada en els horaris, asseguren que ara començaran les festes de Gràcia i això farà que la seva feina s’allargui i sigui més dura. L’Andrea Corrionero, una altra treballadora, afegeix: «És molt feixuc, intentem no estar molt al sol i treballar el més ràpid possible». Una altra companya seva, que treballa de vuit del matí a fins a tres quarts de set de la tarda, afirma que «plogui o faci calor cal treballar les mateixes hores». Confessa, això sí, que això li comporta moltes vegades baixades de tensió.

«Cal treballar»

Així i tot, la majoria de treballadors, sabent de l’esgotament que suposen aquestes condicions laborals, coincideixen en una mateixa conclusió: «Cal treballar». Asis, treballador de Barcelona pel Medi Ambient, encara que treballi sis hores i mitja a ple sol, prefereix no queixar-se. «La meva feina és més agraïda perquè va per trams d’ombra, els que pateixen de debò són els obrers». Un altre treballador de la mateixa empresa assegura que l’onada de calor d’enguany l’estan vivint com cada estiu. Explica que, per sobreviure a aquests moments, en tenen prou aprofitant els llocs amb ombra i les fonts. Tots es resignen davant la situació, i malgrat la calor que passen i l’esforç que els suposa, no li donen tanta importància. Tal com afirmava un obrer: «Quan fa fred i plou, també treballem».