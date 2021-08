«Són quatre pijos eixelebrats de Barcelona, que es pensen que són els amos de tot». Així descrivia l’alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, el perfil dels assistens als «botellons» a la nit a la seva població. Segons informava Toni Sust a El Periódico, Peiró es queixa que aquests grups no respecten res, i que troba a faltar més controls d’alcoholèmia. Davant de les festes nocturnes perpetrades per visitants amb un alt poder adquisitiu, l’alcaldesssa manifestava que tem que els veïns, farts de no poder dormir, «s’acabin prenent la justícia per la seva mà» davant els molestos visitants, de qui afirma: «Van amb cotxes d’alta gamma».

«Botellon» a la matinada

Mont-ras no és l’únic poble que es veu incapaç de combatre les festes nocturnes al carrer, que comencen un cop els bars han tancat en aquells municipis on no hi ha toc de queda. Tal com informa Toni Sust, joves carregats amb ampolles d’alcohol es reunien dijous a la nit al pàrquing de la discoteca Costa Este de Palafrugell. Sota l’atenta mirada dels Mossos, agafaven els cotxes i molts d’ells, es dirigien a algun racó del municipi o dels pobles del voltant per seguir escoltant música, xerrant i bevent.

Alguns van triar el camí de ronda de Calella a Llafranc, altres, el passeig de Sant Antoni, on un parell de grups de joves compartien alcohol. Una presència reduïda. Altres, van anar a les platges, tot i que estigui prohibit. Municipis com Begur, amb tantes platges i tan sols quatre agents per una població amb 25.000 persones a l’estiu no poden vigilar que ningú se salti les normes. És inviable, tal com diu l’alcaldessa.