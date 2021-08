submarinisme a la costa brava. 1 Un grup de submarinistes preparant equips per a una immersió F

2 Submarinistes llançant-se a l’aigua a les Illes Medes F

3 Tres submarinistes a l’aigua a les Illes Medes F

Els centres de submarinisme de la Costa Brava confien en l’agost per intentar salvar una temporada que encara quedarà lluny de la del 2019. Es preveu, això sí, que aquest any sigui millor el que passat, quan hi va haver centres –sobretot, de la zona nord- que van patir fins a un 70% de pèrdues. Els de la part sud, des de l’Estartit fins a Blanes, han aguantat millor l’estocada. L’associació que els agrupa no amaga, però, que la variant delta i les restriccions han estroncat l’inici de l’estiu. El maig va ser un mes perdut i l’obligació d’haver-se de fer una PCR per viatjar ha retardat l’arribada d’estrangers. Sobretot, francesos. L’objectiu dels centres de busseig gironins, ara, és poder allargar la temporada fins a l’octubre o novembre.

De nord a sud de la Costa Brava, hi ha 55 centres de submarinisme. Es calcula que el sector dona feina directa a unes 350 persones . L’any passat, la pandèmia va provocar que perdessin entre el 30 i el 60% de l’activitat.

Un percentatge que, en el cas dels centres de busseig més cap al cap de Creus, va arribar a enfilar-se fins al 70%. «De moment no tenim constància que n’hagi tancat cap, però sí que hi ha empreses que s’han hagut d’endeutar, es troben al límit i depenen d’aquesta temporada per poder continuar», admet la presidenta de l’Associació Costa Brava Sub, que agrupa 39 dels centres de busseig gironins.

L’estiu, però, ha costat d’arrencar. Perquè l’esclat de la variant delta i les restriccions als viatges internacionals han escapçat l’arribada de turistes estrangers. I això, com ja va passar al 2020, s’ha deixat notar de nou des de l’Estartit cap amunt (on depenen més dels francesos).

«Sí que és cert que a la Costa Brava centre i sud, on hi ha més client local, està essent un any prou bo; però a la part nord ho hem notat més», concreta Prat, que té el vaixell amb base a l’Estartit. «El client francès aquí hi ha arribat tard i no amb els nivells habituals», afegeix.

Perduda la primavera

La presidenta de l’Associació Costa Brava Sub concreta que aquest 2021 «s’ha tornat a perdre la primavera». Sobretot, el mes de maig, que per a ells és clau. A més, quan les reserves començaven a animar-se, l’esclat de la variant delta va fer que tot tornés a trontollar. «Al juny ens vam haver d’espavilar per contractar laboratoris, però l’obligació de fer-se un test PCR per tornar a casa va frenar l’arribada de molts estrangers», lamenta Míriam Prat.

Ara, la situació va a millor. De fet, ho demostra que a més dels francesos, el sector ha començat a recuperar turistes habituals (com els belgues, i alguns holandesos i alemanys). De moment, aquest agost s’està treballant, i els centres de submarinisme de la Costa Brava confien que això els permeti salvar la temporada. I si la pandèmia no ho trastoca, allargar-la fins entrada la tardor (als mesos d’octubre i novembre).

«Ens movem, però, en la incertesa de què pot passar amb els viatges internacionals», diu Prat. A més, la presidenta de l’associació tampoc amaga que encara es depèn de les reserves de darrera hora. «Sí que hi ha clients que ens han contractat amb antelació, però la pandèmia també ha comportat moltes anul·lacions», precisa.

L’associació, de moment, no ha posat números a l’afectació d’aquest 2021. Sí que les perspectives dels centres d’immersió són tancar la temporada amb xifres millors de les de l’any passat. Ara bé, Míriam Prat també subratlla que encara s’estarà lluny de les del 2019. «Arribar-hi serà molt difícil, perquè hi ha molts clients que encara no s’atreveixen a venir; però esperem salvar la temporada i que sigui mitjanament bona», conclou.