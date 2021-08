Gairebé una quarta part dels empadronats a la ciutat de Girona majors de 16 anys tenen estudis universitaris, mentre que el percentatge de gironins que declaren no tenir cap estudi ha baixat un vint per cent en cinc anys. En el padró municipal de Girona de l’any 2016, l’Ajuntament va desglossar els habitants de la ciutat majors de 16 segons el seu nivell de formació i ara, cinc anys després, la comparació amb l’actual, permet veure que els gironins amb estudis universitaris no ha parat de créixer al mateix que baixaven tant la gent que declarava no saber llegir ni escriure com la gent que o bé no havia pogut estudiar en el seu moment o té la Primària incompleta.

Mirant les dades de la darrera actualització del padró municipal, amb dades fins a l’1 de gener de 2021, de les 102.684 persones empadronades a Girona 83.775 són majors de 16 anys. D’aquestes, 565 (408 dones i 157 homes) declaren que no saben ni llegir ni escriure; i 12.020 (6.587 dones i 5.433 homes) que no tenen estudis o només la Primària incompleta. 12.525 gironins que són un vint per cent menys que fa cinc anys quan, en el padró del 2016, 15.649 persones declaraven el mateix tot i que en aquell moment hi havia menys població a la ciutat (79.551 majors de 16 anys i 98.567 en total). Llavors, les 15.649 persones es repartien en les 782 que declaraven no saber llegir (547 dones i 235 homes) i les 14.897 sense estudis o amb la Primària per acabar (8.168 dones i 6.729 homes).

A l’altre extrem, a 1 de gener de 2021, a la ciutat de Girona hi havia 20.133 persones amb estudis universitaris acabats (11.632 dones i 8.501) que són un 17 % dels 16.843 que hi havia fa cinc anys. Aquí per exemple destaquen que, en el darrer padró, a la ciutat de Girona hi vivien 3.712 persones (2.133 dones i 1.599 homes) que havien completat estudis de postgrau o un doctorat universitari pels 2.413 que hi havia cinc anys enrere.

Completant la relació del nivell de formació dels empadronats a la ciutat de Girona de més de 16 anys, a banda de les esmentades 565 persones que declaraven no saber llegir ni escriure i les 12.020 sense estudis o amb la Primària incompleta, es troba que el grup més nombrós és de les persones que tenen acabat EGB, ESO, FP1 o equivalent que són 27.016 (13.203 dones i 13.813 homes) seguit de les que tenen BUP, Batxillerat, FP2 o equivalent que són 23.543 (12.058 dones i 11.485 homes). Després hi ha 469 persones amb estudis superiors no universitaris i les esmentades 20.133 amb estudis universitaris. Aquestes últimes es desglossen amb 4.571 amb estudis universitaris de grau mitjà, 11.580 amb estudis universitaris superiors i les 3.712 amb doctorats i post graus.