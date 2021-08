La previsió de temperatures extremes es va complir, encara que en el cas de Catalunya, els rigors d’aquesta onada de calor van ser més intensos en llocs en els quals no se’ls esperava amb tanta intensitat. Les comarques del Pallats Jussà i algunes poblacions de l’Alt Urgell, al Prepirineu de Lleida, van marcar les màximes catalanes, entorn dels 43 graus. A Girona, la màxima tambien es va registrar en un lloc inusual, en aquest cas a Das (Cerdanya), amb 38 graus. A Girona, Figueres, Santa Coloma de Farners, Banyoles, Anglès, Fornells de la Selva, Ripoll o Monells van tenir màximes de 37 graus.

A última hora de la tarda, l’arribada de tempestes en alguns punts de les comarques gironines van provocar una baixada brusca del termòmetre, sobretot en zones del Ripollès.

Si bé a les comarques gironines no es van assolir els 40 graus, sí que ho van fer altres zones de Catalunya com la comarca del Pallars Jussà, concretament a Sant Romà d’Abella, que va registrar 43,1 graus, essent el punt de Catalunya on va fer més calor. Per darrere seu, just trepitjant-li els peus, va situar-se la vila d’Organyà, a l’Alt Urgell, amb una temperatura de 42,7 graus.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va destacar a través dels xarxes socials que l’estació de radiosondatge de Barcelona, que permet analitzar l’atmosfera, va mesurar ahir 27,6 graus a 850 hPa, una xifra rècord en aquest nivell de referència (uns 1.500 m d’altitud) al llarg dels seus 23 anys de dades.

D’altra banda, amb una situació d’elevat risc d’incendi, els bombers van informar que havien apagat en els últims tres dies fins a 76 incendis de vegetació. D’aquests, 30 han estat per focs agrícoles, 26 de forestals i 20 d’urbans. Ahir, van treballar en un foc que es va declarar a la serra del Montsià i que, al tancament d’aquesta edició, havia premat prop de 3 hectàrees.