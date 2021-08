La pressió policial i les mesures contra els «botellons» a la Costa Brava han aconseguit rebaixar les concentracions de joves durant la matinada. Si més no, la primera nit d’un cap de setmana que fa témer, sobretot, l’efecte crida. Sí que hi van haver concentracions de joves fumant i bevent al carrer o en finques rústiques, però no van ser tan massives com les de les últimes nits.

Al Baix Empordà, a Calonge, la policia va haver de dispersar grups d’un centenar de persones que, a partir de les dues de la matinada, s’havien concentrat a la zona de platja i del passeig de Sant Antoni. Aquí els agents van fer vuit identificacions i es van interposar quatre denúncies per molèsties, desobediències o negatives a identificar-se. Només per fer-se’n una idea del soroll que van general, l’Ajuntament explica que aquesta matinada la Policia Local havia rebut unes 120 trucades per queixes dels veïns.

A Palafrugell, on al tancament de platges el consistori hi ha sumat també el de parcs, finques rústiques i zones properes a boscos, la policia va avortar un botellot al paratge Boet. Aquí va ser on la matinada de dilluns van arribar a concentrar-s’hi fins a 500 joves.

Cap a les tres de la matinada, les patrulles van localitzar vuit vehicles al paratge. Es van denunciar tots els joves que hi havia i, a més, un d’ells també va donar positiu per alcoholèmia. «Estem fent vigilància a diferents zones específiques per evitar macrobotellons; és més fàcil actuar quan hi ha una desena de vehicles que no pas quan ja s’han aplegat centenars de persones», diu el sergent de la policia local David Fernández.

A Mont-ras i Regencós

La pressió policial a Palafrugell, això sí, ha fet que els «botellons» es desplacessin a municipis del voltant. Aquest divendres n’hi va haver al poble veí de Mont-ras (a la zona de la urbanització Can Burjats) i també a Regencós i al paratge de Torre Simona.

A Mont-ras, l’Ajuntament es va veure forçat a instal·lar tanques de formigó als dos aparcaments del poble on aquests darrers dies es feien «botellons». «Els qui es concentraven es dedicaven a voltar per diferents zones del poble; ens hem vist obligats a posar aquestes tanques, però és trist que haguem de prendre aquesta mesura en ple mes d’agost», diu l’alcaldessa, Vanessa Peiró.

A la zona que hi ha a prop de la urbanització Can Burjats, dissabte al migdia encara eren evidents les restes del «botellons» de la matinada passada. Aquí, els veïns van instal·lar cartells alertant que s’avisa la policia. I hi ha propietaris de finques rústiques que, fins i tot, han cavat recs al voltant dels camps per impedir que els joves hi entrin amb els cotxes.

«Fa basarda la quantitat de gots, ampolles, vidres trencats i burilles que t’hi trobes», diu l’alcaldessa. Peiró també explica que aquests llocs estan a tocar de les Gavarres, i critica que els qui fan botellots no tinguin «cap mena de respecte per res» quan s’està «en risc d’incendi màxim».

Peiró diu que pobles petits com el seu que no tenen confinament es troben «desemparats». També admet que aquells que sí tenen Policia Local, i on no s’aplica el confinament, els agents van desbordats.