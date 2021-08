Els indicadors de la Covid-19 a Catalunya mantenen la tendència baixa. Ahir es van registrar 64 persones menys hospitalitzades en les últimes 24 hores. Actualment, hi ha un total de 1.646 persones ingressades i 532 pacients a l’UCI, nou menys que el dia anterior. A les comarques gironines també han disminuït les persones ingressades, tot i que s’ha detectat una lleu pujada dels nous positius.

Pel que fa al risc a rebrot, Catalunya també se segueix una tendència a la baixa. El risc de rebrot ha baixat 21 punts (fins als 336 punts) i també ha disminuït la incidència acumulada per cada cent mil persones a set dies (184,63) i a 14 dies (455,75). Malgrat això, a Girona hi ha dos punts calents, que han trencat les dinàmiques catalanes. Salt és el tercer municipi amb un risc de rebrot més elevat de Catalunya (748), només superat per Martorell i Amposta. En sisena posició també hi trobem Sant Feliu de Guíxols (576).

La incidència acumulada a set dies ha retrocedit uns 12 punts fins als 184,63) i es manté per sota del llindar de 250 contagis establert pel Govern per aplicar el toc de queda nocturn als municipis.

Mentre que dijous no es va detectar cap mort per covid a Catalunya, ahir se’n van detectar 51,4 d’aquestes a Girona. Amb aquestes, la xifra de víctimes mortals notificades de l’esclat de la pandèmia s’eleva a 23.301, 2.179 a les comarques gironines.

Els infectats pel virus registrats des de l’inici de la pandèmia ja són 938.468. En les últimes 24 hores, s’han detectat 2.287 nous contagis, 262 a les comarques gironines. Malgrat això, en termes generals, a la nostra província els casos positius per COVID no han fet més que baixar en les últimes setmanes. Mentre que del 21 al 27 de juliol es van detectar 3.340 positius, del 4 al 10 d’agost, només se n’han detectat 1.628.

Això fa pensar que la cinquena onada ja ha tocat sostre. De fet, entre els dies 7 i 9 d’agost es va arribar al punt màxim de malalts greus durant la cinquena onada, amb 598 persones a les UCI catalanes. Una xifra que des de llavors ha anat descendint fins a les 532 persones que aquest dissabte segueixen en estat crític. En aquest sentit, el 26 de juliol hi havia 2.256 malalts hospitalitzats a planta, una xifra que ara se situa als 1.646. A les comarques gironines la xifra s’eleva a 178 hospitalitzats i 55 a l’UCI.

La mitjana d’edat de les persones ingressades a Girona durant la darrera setmana és de 36,88 anys i el 52,33% són dones.

En l’última setmana a Girona s’han fet al voltant de 14 mil PCR, i un 10% han sortit positives.