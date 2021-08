A la Costa Brava, la matinada de dissabte va ser relativament tranquil·la i la pressió policial va aconseguir frenar els «botellons». N’hi va haver, però menys nombrosos que en dies anteriors. La matinada de diumenge, però, la problemàtica ha tornat a esclatar. I amb tota la força.

L’efecte crida cap als pobles que no tenen toc de queda ha fet que els botellots es reproduïssin. Allà on s’han concentrat més ha estat a Regencós, on fins a 500 joves es van aplegar per fumar i beure en un paratge boscós. Els Mossos van anar a la zona cap a les 2:30 h de la matinada i els joves van llançar una pedra contra el vehicle patrulla, que es va veure forçat a recular i a activar unitats dels agents antiavalots. Els joves van tornar a llançar pedres contra els furgons dels ARRO, que van tancar l’accés i van desallotjar els assistents.

L’actuació va durar hores, fins a les sis de la matinada. Els agents van aixecar una acta administrativa contra el propietari del cotxe que posava la música a un volum exageradament alt.

Ahir al migdia, el paratge estava ple de deixalles: ampolles de vidre, paquets de tabac, llaunes... L’alcaldessa de Regencós, Pilar Pagès, va dir que «mai» s’havien trobat amb una situació com la d’aquests dies. «Ens sentim desbordats; cada vegada n’hi ha més i són més grosses, amb més fressa, brutícia i riscos, perquè es fan en un bosc amb un alt perill d’incendi», va concretar. Pagès va explicar que són un poble petit (no arriben als 300 habitants) i que depenen totalment dels Mossos. «Hem de ser conscients que és difícil poder controlar tots els espais, i els qui fan «botellons» s’aprofiten de la situació», va declarar l’alcaldessa. A més, va detallar que els qui participen en aquestes festes il·legals tenen un poder adquisitiu alt, «i si han de pagar la multa no hi ha problema».

«Indignació màxima» a Calonge

La Policia Local de Calonge va arribar a fer més de cent serveis relacionats amb botellots i joves que feien xivarri la matinada del diumenge. A tocar del mar, al passeig de Sant Antoni, a la plaça Catalunya i al pont de Torre Valentina. També a prop del càmping Cala Gogó hi havia joves que provocaven molèsties.

Però les concentracions, d’uns 150 joves, també es van desplaçar cap a l’interior, al costat de l’escola La Sínia. I sobretot a l’aparcament del pavelló, on es va fer un «botellón» i es van provocar destrosses en una tanca i trencar vidres. Els agents van posar fins a 41 denúncies per «botellons» i sis més per alcoholèmia (totes a l’espai del pavelló, on van fer controls als cotxes que en sortien).

L’alcalde de Calonge, Jordi Soler, subratlla que «la indignació és màxima». «La situació és absolutament insostenible», diu Soler, que també critica que durant tots aquests dies «ningú» d’Interior ha parlat amb ell. «Exigeixo que d’una vegada per totes ens confinin, o bé que aixequin el toc de queda a tothom; el que no pot ser és que siguem el centre d’atracció i el lloc de crida on es va fer el «botellón» en un poble que, des de sempre, era el més tranquil de la zona», afirma. A la zona del passeig, els hotelers critiquen que els joves que s’hi apleguen, a més de fer xivarri i no deixar dormir, són «molt violents i van borratxos», assegura la propietària de l’hotel Maria Teresa, Francina Esteve.

Macrofestes il·legals

A Torroella de Montgrí, la Policia Local ha evitat una macrofesta que s’havia convocat, per WhatsApp, a la platja de la Gola on s’hi havien desplaçat unes 400 persones que es van dispersar en arribar els agents. L’actuació policial va arrencar a les dues i es va aixecar acta a diverses persones per saltar-se el toc de queda, celebrar «botellons» i consumir begudes alcohòliques. També es va denunciar a una persona per donar dades falses en ser identificat. El cos policial està ara fent gestions per localitzar els organitzadors. Durant l’operatiu, que es va allargar fins a les 6 del matí, la policia va confiscar begudes alcohòliques, altaveus, una taula de DJ i un generador elèctric.

En aquesta part del litoral, però, sí que hi va haver un «botellón» a la zona de cala Montgó. A Vidrà, els Mossos segueixen investigant la macrofesta il·legal del passat cap de setmana a la masia El Cavaller. Segons va apuntar El9Nou, la festa va aglutinar més de 300 persones, les quals no van respectar les mesures de seguretat de la covid-19. A Palafrugell, els agents han posat 26 denúncies per «botellons», vuit més per festes en pisos que provocaven molèsties i sorolls, sis per la Llei de Seguretat Ciutadana i tres per incomplir mesures covid. A més, també hi ha hagut un detingut: un jove que va fugir amb el cotxe d’una zona on s’estava muntant un «botellón» i, en veure’s perseguit pels agents, va abandonar el vehicle i va arrencar a córrer. L’han arrestat per desobediència, resistència a l’autoritat i negar-se a fer la prova d’alcoholèmia.