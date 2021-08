L’onada de calor arriba a la seva fi. Ahir, les màximes a Girona van oscil·lar entre els 35 i els 37 graus en molts municipis. A Catalunya, alguns observatoris de Ponent i la Catalunya central es van tornar a enfilar fins als 40 graus, però aquest episodi de calor extrema ha acabat. A Catalunya s’han batut 21 rècords de temperatura màxima i, fins i tot, en alguns observatoris, a 1.500 metres d’altura, les mínimes nocturnes han estat de 26 graus.

A partir d’avui, els termòmetres baixaran de forma pronunciada i les màximes, a les comarques gironines, se situaran entorn dels 30 graus. A més, hi ha un avís d’alerta groga per fort onatge al litoral gironí amb vent del nord i nord-oest de força 7 i onades de fins a 3 metres.

Un dels fenòmens d’aquest episodi de calor es va registrar a Castelló de la Plana. La notícia es quedaria curta si es digués només que la ciutat de Castelló va arribar als 42,5 graus de temperatura, gairebé dos graus per sobre del seu rècord històric, 40,6º, assolit l’any 2009. El realment noticiable és que el nou rècord es va registrar de matinada. Un fenomen meteorològic ocasional a la costa mediterrània espanyola, conegut en castellà com «rebentada calida», en anglès com «Downburst» i en català com esclafit, ha castigat els castellonencs amb una matinada insuportable.

En realitat, cap de les tres paraules fa prou justícia a què comporta aquesta anomalia atmosfèrica. És, més aviat com una mena de tsunami d’aire ardent que es desploma des de les capes altes de l’atmosfera fins a terra a través d’un gegantí i invisible tub de la mida d’un tornado i que, un cop a la superfície, s’expandeix com una ona. Els 42,5 graus es van assolir a l’observatori de l’aeroport local a les dues de la matinada.

El 14 d’agost de 2021 serà una data que recordaran els meteoròlegs durant anys. A Montoro (Còrdova) potser es va batre dissabte la marca històrica de temperatura registrada de manera fiable a Espanya, ja que hi ha registres anteriors, superiors, fins i tot de 50 graus, però no homologats. A falta que se certifiqui la precisió del termòmetre, es va arribar als 47,4 graus, una dècima per sobre de l’anterior mesura màxima de la mateixa estació meteorològica.

El que ha passat a Castelló, però, empetiteix totes aquestes ressenyes del temps, ja que la matinada va ser extremadament més calorosa que el dia i la calor va arribar de forma sobtada. Els esclafits són així. Després que la colossal bossa d’aire càlid s’estavellés contra el terra i passada una bona estona, la temperatura va tornar, dit entre cometes, a la normalitat. La mínima del dia a Castelló va ser de 35 graus, que no és poc.

Els esclafits o ràfegues descendents són fenòmens molt estudiats i, malgrat això, imprevisibles i tot en les prediccions meteorològiques. Són, a la seva manera, la imatge especular dels tornados, però a diferència d’aquests últims, caracteritzats per aquesta espiral de vent ascendent capaç d’arrencar cases de soca-rel, els esclafits són una caiguda en vertical d’aire abrasador que, de vegades, causa destrosses quan xoca contra el terra i s’expandeix en totes direccions.

El de Castelló, per exemple, segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia, va caure des d’una altura de sis quilòmetres. L’impacte a terra pot, a vegades, desencadenar una tempesta única de sorra i pols, més o menys com la que ha circulat per les xarxes sobre una altra ràfega descendent, en aquest cas a Albacete.