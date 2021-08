L'Ajuntament de Ripoll exigeix a la Generalitat que es faci càrrec de la millora de la calçada del carrer Progrés. L'alcalde, Jordi Munell, ha adreçat un escrit i ha convidat al nou secretari general de Vicepresidència, de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Ricard Font, a visitar el municipi i "visualitzar sobre el terreny la zona". El consistori denuncia el "mal estat del ferm", un fet que "dificulta el trànsit dels vehicles i no garanteix la seguretat dels vianants". El vial és punt d'enllaç entre l'autovia C-17, i la carretera C-26, actual N-260.

Segons manifesta l'Ajuntament en un comunicat, el vial no només absorbeix els vehicles del municipi i l'entorn, sinó també desplaçaments a destins turístics i el pas de mercaderies. "És per això que es posa en evidència la necessitat de la intervenció de la Generalitat en aquest punt per poder disposar de finançament per millorar l'estat el ferm", assenyalen.