Es torna a mantenir la moderada tendència a la baixa dels indicadors epidemiològics a Catalunya i a gran part de la regió sanitària de Girona. Segons recullen les últimes dades de Salut, ha baixat la pressió hospitalària a les UCI catalanes, encara que creix el nombre de persones ingressades. Així, en les darreres 24 hores s’han declarat 14 crítics menys, baixant el total d’ingressats a les UCI a 518, mentre que els hospitalitzats per covid augmenten i ara són 1.682 (+36).

Encara que els indicadors milloren de forma lenta i baixa la pressió a les UCI, el nombre de pacients greus o crítics ingressats en vigilància intensiva segueix estant per sobre dels 500. Als hospitals gironins actualment hi ha 51 crítics, quatre menys que ahir, i en total hi ha 188 persones ingressades pel virus (+10).

Els contagis, però, se segueixen propagant. Precisament les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Salt i Figueres són les que més nous positius han tingut en l’última setmana a tot Catalunya, amb 126 i 112 casos respectivament. A les comarques gironines s’han diagnosticat 154 nous positius, augmentant el total a 98.692 des de l’inici de la pandèmia. La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 35,25 anys i el 9,59% de les proves que s’han fet la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot continua disminuint, aquest cop tres punts, fins a 339, per sota dels 447 de la setmana passada. Malgrat això, en un dia Salt ha passat de ser el tercer al primer municipi amb més risc de rebrot a Catalunya, amb 784 punts. En aquest sentit, hi ha dos municipis gironins més que encapçalen la llista: Sant Feliu de Guíxols que passa de sisè a quart amb 644 punts, seguit de Banyoles, el cinquè, amb un risc de rebrot de 615.

Pel que fa a les defuncions, Salut ha informat en les últimes hores de la mort de dues persones més i les defuncions acumulades pugen a 2.181. A Catalunya, s’han notificat 24 morts i el total de víctimes mortals des de l’inici de la pandèmia és de 23.055.

La velocitat de transmissió del virus, l’Rt, puja a 0,83, per sobre del 0,77 de l’interval anterior, però encara per sota de la barrera de l’1. La incidència acumulada a set dies continua baixant i actualment se situa als 178 punts.

Respecte a les mesures de contenció del virus, des de l’últim balanç s’han administrat 24.294 noves dosis de la vacuna contra la covid als punts de vacunació catalans i 4.836.515 ciutadans ja tenen la pauta completa.