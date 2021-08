El Govern ha anunciat l'actualització dels municipis que es veuran afectats pel toc de queda nocturn durant aquesta setmana. La Generalitat ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el confinament nocturn per a diversos municipis catalans per tal de frenar els contagis de covid-19.

Amb la nova llista, les poblacions gironines amb toc de queda de 1 a 6 de la matinada són 21. Com ja va fer fa dues setmanes, a l'última actualització, el Govern ha canviat els criteris per entrar a la llista de municipis amb toc de queda, que passa de 250 casos per cada 100.000 habitants a 125. Aquesta vegada, però, ha demanat allargar la mesura una setmana més i no dues com l'última.

La mesura afecta els municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència acumulada igual o superior als 125 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants en els darrers set dies o bé aquells rodejats per altres municipis amb aquests índexs.

Aquests són els 21 municipis gironins que compleixen les condicions amb l'actualització d'aquesta setmana:

Anglès Arbúcies Banyoles Blanes Castelló d'Empúries Castell-Platja d'Aro Celrà Figueres Girona La Bisbal d'Empordà L'Escala Lloret de Mar Palafrugell Roses Salt Sant Feliu de Guíxols Sant Hilari Sacalm Sarrià de Ter Torroella de Montgrí Tossa de Mar Vidreres

La llista de municipis gironins tenen més de 5.000 habitants, però la situació epidemiològica no és tan greu, i de moment eviten el confinament nocturn també s'ha actualitzat. Són aquests:

Caldes de Malavella Calonge i Sant Antoni Cassà de la Selva Llagostera Maçanet de la Selva Olot Palamós Puigcerdà Ripoll Santa Coloma de Farners Santa Cristina d'Aro Vilafant

A Catalunya també s'ha actualitzat la llista i ara són 125 municipis els afectats pel toc de queda nocturn i 23 més que tenen toc de queda en quedar envoltats per municipis afectats.