El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va alertar ahir que la covid-19 ha portat a una crisi de «drets i llibertats» i que cal estar «atents» i «amatents» per evitar que la pandèmia sigui «l’excusa» per seguir retallant-los quan el coronavirus sigui «una malaltia més». Durant la seva intervenció a la conferència inaugural de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Prada, Argimon va remarcar que com a metge i com a conseller ha «avalat» i «recomanat» moltes d’aquestes mesures però que cal vigilar perquè no serveixin per aprofundir en unes retallades, que ja s’havien produït abans de la pandèmia. «Estem fent coses que no les havíem ni pensat ni somiat mai», va dir, i va afegir: «governar un any i mig a cop de decret és molt fàcil i aquí hem d’estar atents».

El conseller de Salut també va dir que es tracta d’una pandèmia de «solidaritat» i que una de les sortides a aquesta situació és la «vacunació». Tot i això, va alertar que si la immunització no és «global» tampoc serà efectiva. «Si tenim països en vies de desenvolupament amb poc percentatge de vacunació doncs probablement puguin anar apareixent variants noves que permetin que la malaltia vagi evolucionant», va insistir.

Durant la seva intervenció, Argimon també va assegurar que la pandèmia ha provocat una crisi social «molt important» i que «està plovent sobre mullat». El conseller va dir que vivim en un dels països d’Europa amb més «desigualtats» i que el coronavirus n’ha portat encara més. Per això, va afirmar que el virus està colpejant amb més «cruesa» les persones més desfavorides i que cal tenir-ho present «si volem un país més just i cohesionat». Finalment, Argimon va apostar per aconseguir un «sistema sanitari fort» que porti a una societat «més forta, més justa i més lliure».