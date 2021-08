La Costa Brava és la zona de Catalunya on la Generalitat, a través del Servei de Gestió del Litoral de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, va gestionar més expedients relatius a projectes i obres d’urbanització entre els anys 2018 i 2020. En total, va gestionar 44 dels 133 expedients que es van tramitar a tot el litoral català, el que suposa un 33% del total. La majoria (més de la meitat) van ser per a obres d’urbanització, mentre que un 33% van ser per a projectes de protecció ambiental.

Aquestes són les dades que es poden extreure de l’Anàlisi de gestió del litoral corresponents al trienni 2018-2020, elaborat per l’Ob servatori del Territori. En total, des de la Generalitat es van tramitar 133 expedients arreu del litoral, 44 dels quals a la Costa Brava. Es tracta d’un 33% del total que es van tramitar arreu de la costa catalana, el percentatge més elevat de tots, fins i tot per davant de la província de Barcelona, que es queda amb un 32% (42 expedients). En el cas de Girona, el 52% dels expedients són per a obres d’urbanització de l’espai públic, mentre que un 37% corresponen a projectes de millora ambiental i un 11% són per a altres tipus d’iniciativa.

L’informe també recull les autoritzacions que s’han donat per a actuacions en zones de domini públic martímo-terrestre. Entre els deu municipis catalans que més expedients concentren, n’hi ha dos de gironins: Lloret de Mar i Blanes. Les activitats autoritzades són molt diverses, tot i que la majoria són filmacions i sessions fotogràfiques, sobretot anuncis publicitaris. En el cas concret de les comarques gironines, durant aquells tres anys es van presentar 579 sol·licituds. Gairebé la meitat (un 45%) van ser per a esdeveniments populars (com per exemples festes o activitats esportives), mentre que un 39% més van estar destinades a activitats econòmiques.

Un altre punt analitzat són les autoritzacions en zones de servitud de protecció, que són les franges de terrenys de propietat privada adjacent amb el domini públic marítim-terrestre, que estan subjectes a la Llei de Costes. En aquestes franges estan prohibides les noves construccions, i tampoc es pot ampliar el volum, l’alçada ni la superfície de les edificacions que ja hi existeixen. A més, qualsevol obra o activitat que s’hi vulgui fer necessita una autorització prèvia del Servei de Costes, a menys que siguin obres menors. En aquest cas, la Costa Brava és, de nou, la zona on s’han tramitat un major nombre d’expedients: 201, el que suposa un 44% del total de Catalunya. Entre els municipis on més expedients s’han tramitat hi ha Roses, l’Escala, Cadaqués, Begur i Palafrugell. En aquest cas, predominen les autoritzacions per a fer obres en edificacions residencials (60%), seguit d’actuacions relacionades amb l’activitat econòmica (20%) i les obres d’urbanització, amb un 16%. En aquest sentit, tal i com assenyala l’informe, se tracta de la demarcació que concentra els valors més alts d’expedients relacionats amb millora residencial (120 expedients), les activitats econòmiques (40 expedients) i les obres d’urbanització (33 expedients).

Una altra qüestió són les concessions per activitats en domini públic maritimoterrestre. En aquest cas, destaca el municipi de Palafrugell (que inclou els nuclis de Calella, Tamariu i Llafranc), que, amb catorze expedients, és el municipi que més en va registrar. Aquestes concesssions permeten, entre altres, realitzar obres d’urbanització, de protecció ambiental, desenvolupar activitats econòmiques i construir equipaments.

Finalment, l’informe també recull els expedients de diligències preliminars que s’obren a partir d’actuacions irregulars o denúncies de particulars. En aquest cas, les comarques gironines ocupen la segona posició, amb 62 expedients, per darrera la costa barcelonina. El més habitual és l’incompliment de les condicions tècniques en els usos de temporada, i el major nombre d’expedients s’han concentrat a Cadaqués i l’Escala.