El Tribunal Suprem estudiarà la macrodemanda contra el govern espanyol interposada per la PEACovid-19, una plataforma que agrupa empresaris afectats pel tancament de negocis durant la pandèmia. L’associació ja va presentar les primeres demandes el desembre passat, sense rebre resposta per part de l’executiu de Pedro Sánchez. Davant aquesta situació, s’ha decretat el silenci administratiu, autoritzant així al Suprem a prendre decisions sobre aquesta qüestió. Les indemnitzacions, exigides per locals els cinemes Albéniz de Girona, els hotels Rallye i Alábriga o el restaurant Sushi One, superen els 300 milions d’euros, segons va informar la PEACovid-19 ahir en un comunicat.