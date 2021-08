La regió sanitària de Girona concentra la majoria de municipis amb uns indicadors covid-19 més elevats de Catalunya. Segons les dades actualitzades pel departament de Salut, els tres municipis amb més risc de rebrot són gironins. En concret, són Banyoles, amb 799 punts; Salt, amb 789; i Sant Feliu de Guíxols, amb 711 punts. Alhora, també destaquen els les localitats gironines pel que fa a la velocitat de propagació (Rt), ja que els sis primers municipis de la llista pertanyen a la regió sanitària de Girona. Es tracta de Puigcerdà, amb 1,90; Banyoles, amb 1,42; Sant Feliu de Guíxols, amb 1,31; Palafrugell, amb 1,27; Vilafant, amb 1,24; i Olot, amb 1,21. També Salt es troba molt a prop d’aquests municipis, ja que registra un ritme de transmissió de l’1,20, i se situa en vuitena posició per darrere de Vilassar de Mar, amb 1,21.

Tal com es veu reflectit en les dades per municipis, els indicadors al conjunt de les comarques gironines es troben estancats i experimenten, fins i tot, un lleuger repunt. El risc de rebrot va pujar ahir un punt, fins a 340. Tot i això, se situa encara per sota de la setmana anterior, quan era de 417. La Rt, en canvi, sí que ha augmentat en relació a la setmana passada. Segons el darrer balanç, aquest indicador va incrementar 4 centèssimes respecte les dades de diumenge, i se situa en 0,87; 9 centèssimes per sobre que la setmana anterior, quan marcava 0,78.

Per altra banda, el nombre de persones hospitalitzades va patint alts i baixos en les darreres setmanes, tot i que si es comparen el nombre de pacients crítics en relació a la setmana passada, es nota un descens lent. Així, el nombre d’ingressats en planta va ser ahir de 186 persones, dues més que el dia anterior. Mentre que en la darrera setmana han necessitat ser hospitalitzats 187 infectats de covid-19 a Girona, la setmana passada en van ser 191. En canvi, el nombre de pacients a l’UCI va tornar a créixer ahir. Actualment hi ha 54 crítics a les comarques gironines, 3 més que en les dades de diumenge. Tot i això, són menys dels que es registraven la setmana passada, quan superaven la seixantena.

Alhora, també es va notar una davallada de nous positius, coincidint amb el cap de setmana, i se’n van registrar 146, un 5,2% menys que el dia anterior. Amb aquests, el total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 98.838 positius. De les 13.480 proves PCR i 8.077 testos d’antígens fets durant la darrera setmana, el 9,57% han donat positiu. La taxa de positivitat ha baixat respecte la setmana anterior. Finalment, es van notificar 6 noves morts a Girona, i el total des de l’inici de la pandèmia ascendeix ja fins a 2.187 víctimes mortals.

Més ingressats, menys crítics

A la resta de Catalunya, ahir van ingressar 41 nous pacients per covid-19 als hospitals. En total, n’hi ha 1.723. Tot i això, n’hi ha menys que durant la setmana passada, quan superaven els dos milers, en total 2040. En canvi, el nombre de pacients crítics va baixar en un, i se situa ara mateix en 517. Ha baixat respecte la setmana passada, quan eren 582. Així doncs, tot i que la pressió hospitalària va pujant i baixant, la tendència global tendeix a anar a la baixa. També segons les dades d’ahir, es van sumar 895 nous casos de coronavirus, de manera que el total acumulat ascendeix a 940.683 positius. La taxa de positivitat de les proves és del 8,43%, encara lleugerament superior a la mitjana de la pandèmia. També s’han notificat 21 noves morts, i el total des de l’inici de la pandèmia és ja de 23.076.

Finalment, el risc de rebrot va baixar ahir fins a 17 punts i se situa en 300. També segueix a la baixa la incidència acumulada a 7 dies, que es troba en 164,18 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, la Rt va experimentar un augment d’una centèssima, i es troba en 0,79.