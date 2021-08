El sector de l’hostaleria està dividit en el debat sobre l’aplicació d’un passaport covid per entrar els establiments, una mesura pionera a França i que altres països com Portugal i Itàlia també han adoptat.

El president del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, opina que es tractaria d’una bona opció per controlar futures onades. «Sempre sota els supòsits que ens trobem en nivells d’incidència elevada i que la vacunació estigui oberta a tothom, seria una mesura que rebria el nostre suport», apunta. Pel màxim responsable de l’associació, l’aplicació d’aquesta mesura a altres països «és la constatació que no es poden tornar a fer passos enrere» i que cal vetllar per la recuperació dels sectors més afectats per la pandèmia. «El càstig a algunes de les activitats econòmiques no pot ser la recepta del futur», subratlla. Tal com defensa, el sector de la restauració «no pot viure constantment amb el fre de mà posat», i veu igual d’important «controlar la pandèmia i que la gent arribi a final de mes». Pallarols tampoc creu que l’entrada en vigor d’aquesta mesura freni l’arribada de turistes, sinó tot el contrari. «Pensem que tota normativa que dóna la sensació de màxim control i seguretat és positiva per a la recuperació de la indústria i la mobilitat en general», comenta. En tot cas, matisa que aquesta «no serà una mesura definitiva». «Ho serà haver superat la pandèmia», destaca.

Des del Gremi d’Hotels de Barcelona, en canvi, es mostren contraris a la instauració d’aquesta mesura. «Amb els problemes que ja tenim ara, només ens falta haver de fer de policies i vigilar si la gent s’ha vacunat o no», assenyala el director general del gremi, Manel Casals. Per aquest representant del sector, seria bo que l’administració valorés mesures alternatives amb l’objectiu final d’aconseguir que tothom estigui vacunat. «A altres països europeus, les persones hospitalitzades per covid i que es podien haver vacunat abans havien de pagar les despeses mèdiques; aquesta em sembla una mesura més adequada i que va al moll de l’os, ja que no afecta la resta de sectors», apunta. D’altra banda, Casals creu que l’obligatorietat del certificat covid desincentivaria l’arribada de turistes a Catalunya, els quals buscarien destins amb menys requisits per poder viatjar. Quant a la vacunació, el directiu rebutja que hagi de ser obligatòria, però anima a la gent a injectar-se algun dels vaccins disponibles.

Escepticisme de la bioètica

Des del camp de la bioètica tampoc es veu amb bons ulls l’aplicació d’un passaport covid en establiments o activitats. El vicepresident del Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC), Màrius Morlans, explica que el primer requisit per poder implantar aquesta mesura seria que tothom que hagués estat cridat s’hagi pogut vacunar, ja que si no es produiria una «discriminació». Afegeix, però, que tot i complir això, caldria establir uns requisits que també tinguessin en compte la gent que no es pot vacunar, per exemple per al·lèrgia a les vacunes, i aquella a la que se li endarrereix la vacunació per haver passat la malaltia recentment.

Tot i complir tots aquests requisits, es pregunta si realment seria útil establir un passaport covid i reconeix que té «seriosos dubtes» sobre l’eficàcia d’un mecanisme de control com aquest. Morlans posa sobre la taula què estaria realment certificant el passaport covid, ja que se sap que la gent vacunada també pot transmetre la malaltia i contagiar-se, encara que sigui de forma atenuada. «Això ens hauria de fer ser cautes sobre certificar coses», manifesta.