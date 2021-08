Un ramader de Sant Joan de les Abadesses ha estat sancionat amb 5.500 euros de multa per l'electrocució de 25 gripaus a la seva finca. Els fets van tenir lloc ara fa un mes quan l'home va instal·lar un tancat elèctric, a tocar de terra, per evitar el pas del seu bestiar. Segons expliquen des d'Unió de Pagesos (UP) de forma "accidental" un grup de gripaus haurien mort electrocutats. Els fets van ser denunciats per un col·lectiu ecologista a les xarxes socials. Va ser llavors que els Agents Rurals, afegeixen les mateixes fonts, van demanar al ramader que elevés el tancat. Aquest, però, si va negar al·legant que podria suposar un perill per la gent que camina o va en bicicleta per la zona. Finalment se'l va sancionar.

UP ha convocat, per aquest dijous a Ripoll, una marxa lenta per denunciar el que consideren una sanció "desproporcionada". Reclamen que les normatives s'adeqüin a l'àmbit rural i que s'apliquin amb sentit comú.

Emparant-se per la llei del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, al ramader l'han multat per la infracció 3.000 euros. També haurà de pagar 2.500 euros pels danys i perjudicis causats, 100 euros per cadascun dels gripaus.