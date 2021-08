Les obres d’urbanització del carrer Macarnau i del carrer Roser, que formen la vialitat perimetral al voltant del nou equipament urbanístic Espai Cràter, es van iniciar ahir. Els treballs, que s’allargaran fins a finals d’any, costaran 883 mil euros i l’Ajuntament farà front a la inversió amb el suport de subvencions.

Els treballs es dividiran en dues fases per minimitzar l’afectació. La primera fase durarà 12 setmanes i les obres es centraran al carrer Macarnau. El projecte d’urbanització contempla que aquest carrer es converteixi en plataforma única i que la calçada no signifiqui un tall entre els dos parcs urbans. A més, el traçat de la via també es modificarà: ja no serà recte, sinó que passarà pel mig de l’aparcament del cementiri per anar a connectar amb l’avinguda del Morrot i evitar, així, la corba que hi ha actualment.

La segona fase, afectarà el carrer Roser entre el carrer Macarnau i la plaça de Braus i suposarà un impacte localitzat. Els treballs d’aquesta fase s’iniciaran un cop quedi acabada la Fase 1 i tindran una durada de 8 setmanes.

Pel que fa al carrer Roser, es transformarà també en una plataforma única que tindrà prioritat per als vianants. El projecte contempla que sigui un camí lateral del nou parc urbà.

Des de l’Ajuntament anuncien que en els pròxims mesos no hi haurà afectacions a la circulació, ja que hi haurà la calçada alternativa amb els mateixos carrils. El projecte d’urbanització als carrers propers a l’Espai Cràter preveu canviar la zona amb un parc urbà damunt del mateix centre dels volcans i un altre situat a la banda del cementiri.