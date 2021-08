Entre el 4 i l’11 d’agost s’han vacunat a Catalunya un total de 2.334 dones embarassades, un 85% més que la setmana anterior, quan només ho havien fet 1.256 dones. Salut atribueix aquestes xifres a les mesures de conscienciació que s’han portat a terme per potenciar la vacunació entre el col·lectiu de gestants. La setmana passada es va posar en marxa un seminari web amb les societats científiques que van seguir més de 1000 professionals. Els centres se salut sexual i reproductiva i els equips d’atenció primària s’han posat en contacte de forma proactiva amb les gestants, via telefònica o SMS, per facilitar-los l’hora de vacunació, aclarir dubtes o donar informació. També els hospitals han participat activament en l’assessorament cap a les dones embarassades.

A banda dels riscos, els professionals també expliquen el benefici de la vacuna entre les gestants: hi ha una transmissió d’anticossos al fetus i això és un element important de protecció a la criatura després del seu naixement. Les vacunes que s’administren a les dones embarassades són les d’ARN missatger,és a dir, les de Pfizer i de Moderna.