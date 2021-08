El terme municipal d’Esponellà, al Pla de l’Estany té uns 450 habitants. Un centenar d’ells viuen en el poble de Vilert, el nucli amb menys població de tots els que engloba el municipi. L’alcalde d’Esponellà, David Juan, ha assegurat que aquest nucli «últimament» ha anat perdent veïns i per això volen frenar aquesta davallada amb el lloguer de Ca la Mestra, una casa municipal que abans s’havia utilitzat com a habitatge de la professora de l’escola que hi havia a Vilert.

Amb el tancament de l’escola, la casa va passar a mans municipals i es va posar a lloguer. Fa uns anys, però, el consistori va aturar aquesta pràctica perquè va veure que la casa estava catalogada com a equipament educatiu. Per això, el govern local va decidir regular la situació del domicili com a habitatge del parc públic municipal i aprofitar per aprovar un sistema amb «més transparència» en el procés de lloguer que feia l’Ajuntament sobre aquesta casa. Després de diversos tràmits iniciats per l’anterior equip de govern, el consistori ja ha finalitzat els tràmits administratius per oferir-la al mercat de lloguer. El plenari del juliol va aprovar les bases reguladores del concurs públic per escollir el llogater d’aquest domicili i des d’aquest mes ja es poden presentar sol·licituds per accedir-hi.

El govern local té clar que els llogaters han de ser un element dinamitzador del municipi. Per això ha enfocat el concurs públic a «famílies joves» d’entre 20 i 45 anys i donarà punts a aquelles que tinguin fills «en edat escolar». Aquella que obtingui més puntuació, serà l’escollida per viure en aquesta casa per 400 euros al mes.