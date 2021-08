L’estudi de la Diputació i la Cambra de Comerç de Girona sobre l’aixecament dels peatges de l’autopista calcula que hi ha 649 establiments situats al corredor de la N-II o dins de la seva àrea d’influència que es podrien veure afectats per la gratuïtat de l’AP-7. Molts són bars i restaurants, però també hi ha botigues (tant d’alimentació com d’altres tipus) i establiments relacionats amb el transport. Per això, l’informe assenyala que «caldrà ser especialment curosos amb l’impacte que el nou model de mobilitat generat per l’aixecament dels peatges tindrà sobre aquest teixit productiu, els seus treballadors i clients». Els municipis on hi ha més establiments que es poden veure potencialment afectats són la Jonquera, amb 138, i Sils, on n’hi ha 105. Altres localitats amb una xifra alta de locals que podrien patir són Riudellots (96), Caldes de Malavella (85) i Fornells de la Selva (73).