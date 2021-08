Pere Picart Folcrà, primer alcalde de la democràcia entre 1979 i 1983 a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), ha mort als 92 anys. Així ho ha comunicat l'Ajuntament, que ha «lamentat» la seva pèrdua. Entre les seves actuacions hi ha l'agermanament amb la ciutat mexicana de San Luís Potosí; l'actualització del nomenclàtor dels carrers del municipi, recuperant els noms d'alguns personatges històrics que havien desaparegut amb la República i la dictadura franquista; la instal·lació i captació d'aigua de la mina d'aigua de Can Martenc, que segueix sent la font principal d'aigua potable al municipi; o la construcció del Pavelló Municipal d'Esports.