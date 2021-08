El Govern va aprovar ahir en el marc del Procicat demanar la pròrroga del toc de queda nocturn set dies més per contenir la pandèmia de la covid-19 a Catalunya. La nova resolució torna a modificar els criteris per aplicar-lo i fixa una incidència acumulada en els darrers set dies superior a 125 casos per cada 100.000 habitants, en poblacions de més de 5.000 habitants, mentre que fins ara el llindar se situava en els 250 casos. En total, la llista és de 148 municipis: 125 són per una incidència acumulada superar el barem, i 23 perquè es troben envoltats per municipis afectats.

Així, els les poblacoins gironines afectades ascendeixen fins a 21. Són Anglès, Arbúcies, Banyoles, Blanes, Castelló d’Empúries, Castell-Platja d’Aro, Celrà, Figueres, Girona, La Bisbal d’Empordà, l’Escala, Lloret de Mar, Palafrugell, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Hilari Sacalm, Sarrià de Ter, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar i Vidreres.

Les mesures es prorrogaran un cop les hagi aprovat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El Govern traslladarà avui la sol·licitud al TSJC i es preveu que entrin en vigor aquest divendres, per un període de set dies. El toc de queda, vigent des de la matinada del 16 al 17 de juliol amb diverses pròrrogues, estableix que la mobilitat nocturna no obligada queda restringida entre la una i les sis de la matinada en els municipis afectats. Segons va explicar ahir el Govern en un comunicat, el Procicat ha decidit el canvi de criteri per aplicar el toc de queda nocturn davant de la disminució de les incidències de la covid-19. D’aquesta manera, el Govern endureix el barem per sortir del toc de queda, ja que amb el llindar anterior, de 250 casos acumulats per 100.000 habitants, la mesura hagués afectat menys municipis. El Govern ja havia rebaixat aquest llindar, ja que els primers tocs de queda de l’estiu es van aplicar a partir dels 400 casos.

«Emprenyament» a Calonge

«Emprenyament» a Calonge, incertesa a Palamós i alleujament contingut a Palafrugell arran de la nova resolució de la Generalitat pel toc de queda. L’alcalde de Calonge, Jordi Soler, no va amagar ahir en conèixer la notícia la seva indignació per no ser inlosos al toc de queda i va convidar obertament representants del Govern a veure in situ la problemàtica que viu el municipi. Sense anar més lluny, la matinada de dimarts la Policia Local va intervenir en una festa «rave» que va aplegar 200 joves en un mas de la urbanització Vescomtat de Cabanyes, on es van fer destrosses. «Això és acollonar el personal», afegeix.

A Palamós, l’alcalde Lluís Puig va dir que «necessàriament» caldrà demanar reforços i estudia si tancar o no les platges de nit. A Palafrugell, en canvi, Josep Piferrer viu amb un alleujament contingut que el poble retorni al confinament nocturn.