L’Ajuntament d’Olot instal·larà tres càmeres de videovigilància. En concret, se n’instal·laran dues a la zona del Firal i una al barri de Sant Miquel. Aquestes se sumen a les set que el consistori té instal·lades a la ciutat. Es tracten d’aparells que fan una gravació continuada i que la Policia Local les utilitza per identificar l’autor d’algun delicte o succés. En declaracions a Ràdio Olot, Ignasi López, director de la Policia Municipal de la ciutat, va explicar que també es va aprofitar per substituir dues càmeres velles que hi havia a la zona de la plaça Clarà.

López també va explicar que a més de les càmeres, Olot també compta amb lectors de matrícules. Serveixen per identificar cotxes sospitosos o que busquen els Mossos d’Esquadra. El policia va explicar a la ràdio local, que la instal·lació dels lectors de matrícules «han ajudat que els fets delictius baixin molt». L’últim lector es va instal·lar fa uns mesos a la carretera de Santa Pau. Un lloc on, segons López, hi havia molts robatoris. En total Olot té, a hores d’ara, deu càmeres de videovigilància dins la ciutat i cinc lectors de matrícules en cinc punts diferents d’accés al municipi.

Més policia al Pla de Dalt

Paral·lelament, s’incrementarà la presència policial al barri del Pla de Dalt durant les nits dels caps de setmana. La mesura es va aprovar després que els veïns detectessin derrapatges a la via d’accés a la ciutat, que connecta amb la Pinya i Riudaura. Els veïns també han vist un accés de velocitat a l’avinguda de Santa Coloma i a l’avinguda de Sant Jordi. L’objectiu és que aquests fets no es tornin a repetir, i sobretot, evitar possibles accidents.

El malestar ja fa temps que es va fer públic a través de les xarxes socials, concretament a través d’un grup de Facebook. Malgrat això, des del consistori van explicar que les queixes que els van arribar es referien només a un cap de setmana, i no tenen constància que els fets es produïssin de manera habitual.

La carretera de Riudaura és una via d’accés a la ciutat que connecta amb la Pinya (la Vall d’en Bas) i Riudaura i en el seu tram urbà és una avinguda amb algunes cruïlles i una rotonda, la del Cassés. En aquest punt –segons expliquen els veïns que denuncien els fets– on s’hi fan derrapatges.