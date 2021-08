Ribes de Freser (Ripollès) vol regular els habitatges d'ús turístic (HUT) i tenir un cens de pisos buits. La seva alcaldessa, Mònica Sanjaume, explica a l'ACN que volen regular millor el sector i, de retruc, fer aflorar habitatges buits. La pandèmia ha despertat l'interès de persones interessades a viure al poble i des del consistori volen atraure nouvinguts per revertir el despoblament. El problema, però, és que els preus de lloguer i compra de pisos són elevats. És per això que tenen previst treballar una regulació que obligui als propietaris d'HUT a complir uns requisits. D'altra banda, redactaran el projecte de millora per restaurar l'antiga Casa del Mestre a Bruguera, propietat de l'Ajuntament, i oferir-ho de lloguer a una família.

«Tenim un problema greu d'habitatge al municipi i a la comarca, amb uns preus de venda i lloguer molt elevats que fan molt difícil que hi hagi famílies que vulguin instal·lar-se en un moment en què les feines són molt volàtils», remarca l'alcaldessa de Ribes de Freser. Des de l'Ajuntament estan treballant en diferents iniciatives per revertir aquesta situació. I una d'elles és regular els Habitatges d'Ús Turístic (HUT). Han detectat que amb el confinament, s'han reformat habitatges buits i els han posat a lloguer. «El que cobren per un HUT a la setmana i al cap del mes resulta molt més que un lloguer fix, però nosaltres volem que a Ribes s'hi pugui viure», afegeix. És per això que tenen previst treballar en una normativa, inspirada en altres municipis com Vielha que ja ho han fet, per fer que aquest negoci reuneixi uns requisits i estiguin regulats. «Ara no tothom està donat d'alta», admet i explica que una opció seria que paguin una llicència anual.

Captar més habitants i tenir més oferta de serveis

Un altre aspecte que preocupa és que, amb la desestacionalització del turisme, la població creix durant tot l'any i no només durant les vacances. Això fa que hi hagi una demanda de serveis públics que no s'ajusta a la realitat. «Si no estàs empadronat, no comptes com a persona que requerirà serveis com la sanitat» però en canvi, remarca, els serveis públics són per a tothom. És per això que creuen que una possible solució seria atraure noves famílies i fixar més gent al territori. En aquesta línia, el municipi ha estat escollit per a la prova pilot de la Generalitat per incentivar la reforma d'habitatges per a lloguer social. L'alcaldessa explica que, des que va sortir la notícia, han rebut trucades de famílies interessades. El seu projecte inclou la rehabilitació de l'antiga Casa del Mestre al veïnat de Bruguera, de propietat municipal. L'edifici no està en bon estat i caldrà reformar el seu interior. Volen destinar la planta de dalt a habitatge i, amb un ajut de la Diputació, arreglar la planta de baix com a espai polivalent. D'altra banda, també estan en procés de compra d'un habitatge a Ventolà per poder-lo incloure a la prova pilot de la Generalitat tal com van proposar en el moment de presentar el projecte.