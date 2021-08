Un exemple de les situacions amb les quals ha de conviure la policia aquest estiu a Lloret de Mar és, per exemple, la situació viscuda aquest darrer dilluns a la matinada. El dispositiu conjunt de Mossos i Policia Local va servir per desallotjar mig miler de persones que cap a un quart de dues de la matinada encara es trobaven al carrer, a la sortida de diversos locals d’oci, i que per tant ja no respectaven el confinament nocturn. Els Mossos van assegurar ahir que efectius d’ordre públic, de seguretat ciutadana i la Policia Local van haver de treure la gent de la principal via on es concentra l’oci nocturn, l’avinguda Just Marlés, per tal que la gent se’n tornés a casa seva o als hotels i apartaments. Aquesta és la tònica de moltes nits d’estiu a la població i que en algun cas ha acabat amb incidents.