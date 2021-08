El 9,9% dels 111 centres residencials de gent gran a les comarques gironines tenen casos actius de coronavirus. En concret, són 11 els centres amb residents positius, dels quals 2 (l’1,8% del total, es troben en color taronja, que significa que el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorialització i aïllament d’espais de la residència, mentre que 9 es troben en vermell, és a dir, amb casos actius, aparició de nous positius i brot en investigació. Alhora, el 90,1% dels centres, en total 100, estan en color verd, sense cap resident contagiat.

A nivell de Catalunya, un total de 111 centres residencials de serveis socials tenen algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, hi ha 87 centres de gent gran; 15 centres per a persones amb discapacitat; 1 centre de salut mental i 8 en altres recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres

Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran hi ha 339 casos actius (un 0,7% dels residents) en 87 residències i 330 professionals afectats (un 0,9% del total). Als centres per a persones amb discapacitat hi ha 46 casos actius entre els residents (un 0,7% del total) en 15 residències i 50 professionals (un 0,7% respecte al total). Pel que fa als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental hi ha 1 cas actiu de residents (un 0,1% del total) en 1 residència i 6 professionals afectats (un 0,9%).

El 96’7% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades en primera dosi i el 95,7% tenen la pauta completa. Pel que fa als treballadors i treballadores, un 90,8% han rebut la primera dosi i un 89,2%, la pauta completa. La darrera setmana, del 6 al 12 d’agost, s’han fet 14.838 proves PCR i 1.828 tests d’antígens a les persones que viuen a les residències de Catalunya. Un 2,56% de les proves fetes han resultat positives.