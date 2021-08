El nombre de pacients en estat crític torna a anar a la baixa tant a la regió sanitària de Girona com a la resta de Catalunya després d’un lleuger repunt. A les comarques gironines, on l’ocupació de les UCIs pateix alts i baixos, ahir es van comptabilitzar dos pacients menys, de manera que el total se situa en 55, segons dades del Departament de Salut. La setmana passada era de 67, per tant, la tendència global és a la baixa. A la resta de les UCIs catalanes, on durant una setmana es va registrar una disminució diària dels pacients tot i experimentar un lleuger repunt el dimarts, han tornat a baixar els crítics. Actualment hi ha 504 pacients a l’UCI, 17 menys que el dia anterior i 76 menys que la setmana passada.

En paral·lel, també han baixat per segon dia consecutiu els ingressats en planta a Girona. Actualment n’hi ha 167, 12 menys que el dia anterior. A la resta de Catalunya, el total ha baixat de 1.600 ingressats. En concret se situa en 1.593, la xifra més baixa des de fa un mes, concretament el dia 17 de juliol, quan es van registrar 1.558 pacients. També va ser el darrer dia on el total se situava per sota dels 1.600 ingressos.

Per altra banda, els contagis van disminuir a la demarcació de Girona un 27,6% respecte al dia anterior, i se’n van registrar 184. El total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 99.276, que és un 10,5% dels 944.956 casos registrats en total a Catalunya des del començament de la pandèmia. També es van comptabilitzar 3 noves morts a les comarques gironines, de manera que el total ascendeix fins a 2.191, el que representa un 9,5% de les víctimes mortals arreu del territori català, que són 23.131.

L’Rt s’apropa a 1 a Girona

La resta dels indicadors van a la baixa, excepte la velocitat de propagació (Rt). A la regió sanitària de Girona, ahir va tornar a pujar una centèsima el ritme de transmissió del virus, que se situa en 0,91, cada vegada més a prop de la barrera de l’1 que garanteix el retrocés de la pandèmia. A la resta de Catalunya es va mantenir estable en 0,79. En canvi, el risc de rebrot va disminuir, tant a la demarcació, on es troba en 332 punts, 5 menys que el dia anterior, com a la resta del territori català, on és de 275, 7 punts per sota que en l’actualització de dimarts.

A nivell de Catalunya, la taxa de positivitat de les proves s’ha estabilitzat i ha tornat a nivells previs a la cinquena onada. En aquest sentit, de les 119.688 proves PCR i 63.320 testos d’antígens que s’han fet en l’última setmana, el 8,09% han donat positiu, per sota de la mitjana de la pandèmia, que es troba en 8,19.