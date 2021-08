Els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals de les comarques gironines no paren d’actuar en concentracions de persones durant les nits en diverses poblacions gironines que el que fan normalment és molestar els veïns i també consumir alcohol. La nit i matinada de dimarts a dimecres ha tornat a ser moguda, com ho venen essent totes les nits d’estiu, en poblacions que compten amb toc de queda nocturn i en altres que no en tenen. En la major part d’actuacions, els agents es troben amb persones sense respectar les mesures covid -com ara no portar la mascareta.

Els Mossos d’Esquadra, per exemple, només la nit de dimarts a dimecres van tenir com a requeriments més destacats: dues festes en cases privades a Llambilles i Celrà. I també van haver d’actuar contra concentracions a Sant Pau de Segúries, la Selva de Mar, Torrent, Mont-ras, entre d’altres. Aquí caldria sumar-hi les actuacions realitzades per les policies locals de les comarques gironines que també van haver de tornar a actuar en més fets. Per exemple, a Llançà per algunes festes o d’altres punts del Baix Empordà.

Alguns d’aquests municipis no tenen toc de queda i el reclamen per acabar amb aquesta casuística. Tot i això, hi ha pobles que compten amb confinament nocturn que també reclamen que canviïn horaris, com Lloret, per tal que cada activitat vagi a una hora diferent i no hi hagi aglomeracions.En els casos de la nit passada, al Gironès per exemple, els Mossos van actuar a Sarrià de Ter, aquí els van alertar que hi havia un grup d’unes 20 persones que feia soroll, tenia la música alta i que estava al carrer. En arribar-hi van poder-ho dissoldre-ho.

Festa a Llambilles

A Llambilles, en canvi, el soroll també va despertar els veïns de la població. Procedia d’una casa de la població on hi havia una festa. Els Mossos hi van anar amb dues patrulles, s’hi van trobar entre unes 20 o 30 persones. Van identificar l’organitzador, un francès que tenia llogada la casa. Aquesta persona, com sol passar en aquests casos, és la que acaba denunciada per incomplir les mesures covid. Ja que se’l considera responsable. L’altre punt de la comarca on també se’ls va requerir és a Celrà perquè els veïns sentien molt de soroll . Concretament, van explicar que s’estava celebrant una festa en una casa ocupada situada al carrer del Gironès. Segons la policia, en arribar-hi els agents, la festa es va aturar en sec.

Per altra banda, al Baix Empordà, que concentra bona part de les actuacions per aquest tipus de fets aquests estiu, els Mossos també van haver d’acudir a diversos requeriments. A Torrent per una concentració de gent a prop del Mas Rostolls; a Mont-ras també van haver-hi d’anar perquè els veïns sentien molt sorolls perquè hi havia una festa en un descampat. Aquí s’hi van concentrar molts vehicles i unes 200 persones i els Mossos van desallotjar-los. Per altra banda, a Regencós també van anar d’anar a la zona del Mas Panotxes per un botellón d’unes 10 persones.

A l’Alt Empordà, els agents de Figueres van haver d’anar fins a la Selva de Mar -a l’entrada del poble- perquè s’estava celebrant una festa tipus rave, que segons l’alertant concentrava entre 50 i 100 persones. En arribar, n’hi van trobar una vintena que van fer marxar del lloc. A la Selva, a Lloret, també van rebre un avís que hi havia uns 100 joves bevent a la platja però la presència policial va fer que marxessin. Finalment, al Ripollès, els Mossos també van haver de frustrar un altre botellón, que se celebrava a Sant Pau de Segúries i que anava acompanyat de música alta. Aquí amb la mediació dels agents, com en la major part dels casos, es va acabar amb el desallotjament de la gent.