El turisme britànic, que tradicionalment és el principal mercat a l’aeroport de Girona, ho ha tornat a tenir difícil per venir aquest estiu a la Costa Brava. Les restriccions del govern de Boris Johnson van fer que Ryanair no comencés a operar el gruix de vols amb el Regne Unit fins a mitjans de juliol, mentre que Jet2 va anar posposant la represa de les connexions fins que va decidir deixar-ho per l’any que ve. Això ha fet que el turisme britànic caigués un 34% durant el mes de juliol a l’aeroport gironí: amb només 4.923 passatgers, els britànics van convertir en la quarta nacionalitat més present a l’aeroport, quan temps enrere havia estat la primera. I és que els vols de Ryanair -a preus irrissoris- funcionen, però amb percentatges d’ocupació més aviat baixos. «Només estava ocupada una quarta part de l’avió» explicaven ahir la Kim Taaffle i la Becky Claypole, que van aterrar en un vol procedent de l’aeroport anglès d’East Midlands. «Una hostessa ens ha explicat que van arribar a operar un vol amb dos passatgers», afegien, sorpreses. La resta de passatgers, tant del seu vol com d’un altre procedent de Londres, hi coincidien: «A l’avió hi havia molts seients lliures», assenyalava la Sophie, de camí a visitar uns familiars a Torroella de Montgrí.

Tot i això, els turistes que arriben ho fan amb moltes ganes, especialment perquè el temps a Anglaterra ha estat molt dolent durant les últimes setmanes. Aquest és el cas, per exemple, de la Chloe i la Karen, dues noies que han vingut amb un grup de disset amics amb qui han llogat una masia a Bordils durant una setmana. «Només volem estirar-nos i prendre el sol. Potser anirem algun dia a la platja, però no és la nostra prioritat», expliquen.

En el seu cas, no els fa por contagiar-se de la Covid, però sí que admeten que la pandèmia els ha dificultat els tràmits per poder volar. «Ha estat una mica estressant. Ens feia por que ens cancel·lessin el viatge, perquè a molta gent li ha passat, la companyia ens anava canviant les condicions i tot plegat ens generava ansietat», explica la Chloe. Tot i això, al final han aconseguit organitzar-se. «Un amic del grup ens va obligar a fer-nos una llista de coses a fer, i ens n’hem acabat sortint», afegeix la Karen.

La Kim i la seva filla Becky, per la seva banda, han vingut amb el mateix vol i els hi fa una especial il·lusió tornar a ser a la Costa Brava. Fa quinze anys que passen les vacances a l’hotel Casamar de Llafranc, i aquest any tenien «més ganes que mai» de tornar a trepitjar les comarques gironines. «La Covid, el confinament, l’àvia que es va morir, el mal temps... ha estat un any molt dur i estem molt contentes de tornar a ser aquí», explica la Kim. La pandèmia els ha obligat a canviar de plans: l’any passat havien de volar amb Jet2, però la cancel·lació de les connexions els va fer passar a Ryanair, i aquest any ja van agafar els bitllets amb la companyia de baix cost irlandesa per tal d’assegurar el tret. I al final ha resultat un bon negoci: Ryanair està rebentant preus aquest estiu per intentar atraure viatgers, i el bitllet d’anada els ha costat divuit euros. Tota una ganga.

«Ja estem vacunades»

A més, no els fa gens de por la pandèmia: per una banda, perquè ja estan vacunades, i per l’altra, perquè l’any passat van quedar molt contentes amb les mesures de seguretat que van trobar tant al seu hotel com als bars i restaurants que van visitar a la Costa Brava. «Era tot molt estricte. Es feien cues per entrar a la platja, a tot arreu hi havia distància de seguretat, ho desinfectaven tot... a Anglaterra no tenim res de tot això», assegura la Kim.

La Caroline i la seva filla Jemima són un cas molt similar. La seva família també és fidel a la Costa Brava -porten 25 anys passant les vacances a Begur-, i enguany han volgut venir una setmana sense que els faci cap mena de por contagiar-se. També fugen del mal temps a Anglaterra - «gairebé sembla que sigui hivern», constata la Jemima- i només tenen ganes de retrobar-se amb el sol i la platja. «Ens agrada molt tota aquesta zona. Només volem passar uns dies de relax i desconnexió, i no ens fa cap mena de por el virus», afirma la Caroline.

El primer viatge postpandèmia

En un altre vol, procedent de Londres -tot i que ella és originària de Brighton-, ha arribat la Sophie, que viatja amb una amiga. La seva destinació final és Torroella de Montgrí, on viu part de la seva família, de manera que va a visitar-los. «Vinc amb les dues dosis de la vacuna posades i per això estic relativament tranquil·la, però és el primer viatge que faig després de la pandèmia i el confinament i estic una mica a l’expectativa», indica.

De moment, en el vol ja ha notat alguns canvis: «Anava mig buit i hi havia molts seients de separació entre els passatgers, però t’havies d’estar tota l’estona assegut i demanar permís a l’hostessa si volies aixecar-te per anar al lavabo o qualsevol cosa», explica. Uns canvis que també s’han fet extensius en el preu: «He pagat uns 90 euros per l’anada i tornada, que és barat per l’època de l’any en què estem», assenyala. A partir d’ara, només confia en gaudir d’uns dies de sol, platja i família.

En Josh, en canvi, és el primer cop que trepitja Catalunya. Va passar la Covid-19 fa poques setmanes - «no va ser gaire agradable», recorda-, però ara ja està recuperat i ha pogut venir de viatge amb la seva família. Tot i que han aterrat a l’aeroport de Girona, estan a punt d’agafar un taxi per anar a Barcelona, on tenen un hotel reservat per una setmana. El fet d’haver passat ja la malaltia no el fa estar gens preocupat per contagiar-se, i li fa una especial il·lusió poder visitar el Camp Nou. Els seus pares afegeixen que l’objectiu del viatge és poder-se «relaxar i veure monuments» i també «beure sangria» després d’unes setmanes complicades.

Així doncs, malgrat que aquest mes de juliol no ha estat del tot dolent per a l’aeroport de Girona -el nombre de passatgers s’ha incrementat gairebé un 47% respecte el juliol de l’any passat-, l’arrencada no ha estat tan forta com s’esperava, ja que les xifres encara s’han quedat un 82,3% respecte el juliol de 2019, abans de la pandèmia. Per tant, caldrà esperar a tenir les dades del mes d’agost per comprovar si el nombre de viatgers va a l’alça o si, per contra, s’estanca, que és el que va succeir l’estiu passat.

Increment de l’ús del cotxe

Molts turistes, en canvi, han optat per venir en cotxe, al considerar que és més pràctic i segur. Això s’ha fet evident, per exemple, a Lloret de Mar, on fins i tot s’han hagut d’habilitar dues noves zones d’aparcament davant l’arribada massiva de turistes. D’aquesta manera, les zones d’estacionament d’autobusos del Gran Palace i l’antic hotel Eugènia s’han convertit en nous aparcaments per a cotxes particulars.

Abans de la Covid-19, la majoria de turistes que arribaven per passar uns dies a Lloret ho feien amb avió, autobús o cotxe, però, segons el president del Gremi d’Hostaleria, Enric Dotras, arran de la pandèmia cada cop hi ha més visitants que opten pel vehicle particular. La majoria tenen matrícula francesa, tot i que també hi ha visitants alemanys, holandesos i nacionals.

L’alcalde, Jaume Dulsat, ha explicat que durant el mes de juliol la situació va estar controlada perquè hi havia menys turistes, però que a principis d’agost va començar a arribar més gent, sobretot amb cotxe, i la situació s’ha complicat. Per això, afirma que si aquesta tendència cap a l’ús del vehicle particular va a l’alça, estudiaran si s’han de crear aparcaments dissuassoris a les entrades de la ciutat per tal d’evitar embussos al centre. Tot dependrà de fins a quin punt la pandèmia acabi canviant els hàbits de la gent, inclosos els turístics.