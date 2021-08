La collita de la poma a la demarcació de Girona serà bona aquest any, ja que les temperatures més agradables que s'han registrat aquest estiu permetrà tenir pomes de calibre més gran i millor coloració. Els productors asseguren que els nivells de sucre també seran bons i per això es garanteix la qualitat d'aquesta fruita que cada vegada té més pes al país. De fet, el consum per càpita del 2020 va ser de poc més de 12 pomes per persona a l'any, de mitjana, a Catalunya. Això ha fet que la producció de la poma augmenti un 16% a les comarques gironines. Actualment una de cada cinc pomes que es cullen a l'Estat ja provenen de la demarcació.