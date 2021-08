Una vintena de tractors han realitzat, aquest matí, una marxa lenta per Ripoll per denunciar la sanció de 5.500 euros que s'ha imposat a un ramader de Sant Joan de les Abadesses per la mort accidental de 25 gripaus. L'afectat, Albert Vilalta, ha presentat recurs a una multa que considera que està "fora de lloc". "No m'hauria imaginat mai que un galàpet fos molt més important que un pagès", ha denunciat. També des d'Unió de Pagesos, organitzadors de la protesta, consideren que la multa és "desproporcionada". "No va ser un acte voluntari, necessitem sentit comú", ha exigit la responsable de Medi Rural d'UP, Raquel Serrat. La marxa lenta ha recorregut els principals carrers de la capital del Ripollès.

Els fets van succeir ara fa un mes. Segons ha explicat el mateix Vilalta, va col·locar a la seva finca el tancat elèctric, a tocar de terra, per evitar que se li escapés el bestiar i arribés a la carretera. Va optar per fer-ho a aquesta alçada perquè un veí es negava a obrir i tancar el pas i no volia que se li escapessin els animals. Els Agents Rurals el van alertar del perill i li van demanar que alcés el cable, però ell no ho va voler fer per evitar que algú si entrebanqués. "Tancava el corrent a la nit, però una se'ns va oblidar i va ser quan van trobar els gripaus morts", explica.

Un grup ecologista va denunciar els fets a les xarxes socials i els Agents Rurals el van denunciar. El Departament d'Agricultura l'ha acabat sancionant. "En cap moment em van dir que fos un animal protegit i si m'ho haguessin dit hauria reaccionat d'una altra manera", afegeix.

A Vilalta l'han sancionat amb 5.500 euros. 3.000 són per la infracció, als que s'hi afegeixen els danys causats: 100 euros per gripau.

El ramader, que ho troba desproporcionat, ha presentat un recurs. "Mai m'hauria pensat que un galàpet seria més important que un pagès", es queixa, tot assegurant que l'alternativa de pujar el tancat "podria haver causat un accident més greu, perquè algú caminant es podria haver fet mal".

UP apel·la al sentit comú

Una seixantena de persones han volgut mostrar el seu escalf a Vilalta pel que, als tractors, si han sumat alguns cotxes. Amb la protesta, convocada per Unió de Pagesos, es volia denunciar el succés. "Ho veiem molt desproporcionat, no va ser un acte voluntari", ha assegurat la responsable de Medi Rural del sindicat, Raquel Serrat, que apel·la al "sentit comú" i demana a l'administració que "tingui en compte la nostra feina". "Ara que les competències de medi ambient passen al Departament d'Agricultura estaria bé que ens expliquessin com s'ho faran per defensar-nos a nosaltres i també als que ens ataquen", ha afegit.

Després de la marxa lenta, representants d'UP han llegit un manifest en el qual han denunciat "l'absurditat dels fets". "Com si els pagesos no tinguéssim res més a fer que caçar gripaus, quan sabem que són beneficiosos per la biodiversitat i per la nostra activitat agrària", han lamentat, tot insistint en el fet que "no es menyspreï" la seva feina i predomini "el sentit comú".