Pujar a l’autobús i haver d’anar «anxovat» perquè està ple, o pitjor encara, quedar-se sense lloc perquè és hora punta i ja no hi cap ni una agulla. Per tal d’evitar aquestes situacions amb les quals tothom s’ha trobat alguna vegada, Sarfa ha impulsat una prova pilot a les línies d’autobús Girona-Palamós-Palafrugell i Figueres-Roses on, a través de càlculs i algoritmes, informa l’usuari de la previsió d’ocupació dels seus autobusos.

Per fer aquests càlculs, la plataforma es basa en una plataforma de deep learning, és a dir, operada amb intel·ligència artificial, que es basa en xarxes neuronals i realitza estimacions d’alta precisió de l’ocupació dels serveis de transport. D’aquesta manera, el sistema es nodreix a partir de dades històriques d’ús i cada dia s’actualitzen les prediccions recollint els canvis de tendència en els desplaçaments.

A l’aplicació de l’operadora, les prediccions es presenten categoritzades en cinc nivells d’ocupació: molt baixa (0-25%), baixa (25-50%), mitjana (50-75%), alta (75-100%) i molt alta (per sobre del 100%).

Segons el Departament de Territori, oferir als usuaris informació sobre la previsió d’ocupació al pas per la seva parada té «molt més valor» que no pas presentar l’ocupació en temps real, ja que fins que el vehicle arribi a la parada de l’usuari el nivell d’ocupació pot haver variat i orientar-lo de forma errònia. L’objectiu final, indiquen, és oferir als usuaris «informació precisa» perquè puguin planificar els seus desplaçaments i «fomentar un ús més esglaonat dels serveis de transport».

El model computacional basat en xarxes neuronals compta amb diferents estadis. D’una banda, hi ha la depuració de les dades i l’execució d’algoritmes de detecció de valors atípics que cal descartar per tal de poder optimitzar les prediccions generades. A continuació hi ha el filtratge, transformació i estandarització de les dades; la caracterizació del model i definició de paràmetres; l’estructuració del procés d’entrenament del model; la generació de prediccions de tots els passos per parada i finalment la categorització en les cinc tipologies finals que es mostren als usuaris.

En total, la xarxa exprés.cat -a la qual pertanyen les dues línies gironines on es farà la prova pilot- compta amb 41 línies d’autobusos d’altes prestacions que estan distribuïdes arreu de tot Catalunya.

Segons indiquen des de la Generalitat, iniciatives com aquesta mostren que el transport públic «s’adapta a la nova realitat, es digitaliza i millora per facilitar la mobilitat sostenible i segura de la ciutadania».