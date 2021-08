Pràcticament un mes després que les UCIs dels hospitals gironins superessin els 50 pacients crítics, la regió sanitària va tornar a situar-se ahir per sota d’aquesta xifra. Segons les darreres dades publicades pel Departament de Salut, Girona té actualment 47 malalts a l’UCI, 7 menys que el dia anterior, i els mateixos que el dia 24 de juliol, el darrer que es va situar per sota de la cinquantena. Al mateix temps, els pacients ingressats en planta també van disminuir fins a 167, dos menys que el dia anterior. Per tant, tot i que les dades hospitalàries pateixen constants alts i baixos, la tendència global és a la baixa, de manera que la cinquena onada ja retrocedeix als hospitals.

Tot i això, els contagis segueixen sumant, i ahir se’n van registrar 280 de nous, un 24,4% més que els registrats el dia anterior, que fan augmentar el total acumulat des de l’inici de la pandèmia fins a 99.781. De les 12.594 proves PCR i els 7.784 testos d’antígens fets la setmana passada, el 8,82% va donar positiu. També es van comptabilitzar 3 noves víctimes mortals relacionades amb la covid-19, de manera que el total acumulat a les comarques gironines és de 2.197.

La resta dels indicadors que mostren l’estat de la pandèmia van anar a la baixa a la regió sanitària de Girona, excepte la velocitat de propagació del virus, que es va mantenir estable en 0,92. Aquest indicador ha pujat fins a 13 centèssimes en la darrera setmana i es troba més proper a la barrera de l’1, per sota de la qual es garanteix el retrocés de la pandèmia. El risc de rebrot, en canvi, va baixar 18 punts, i es troba actualment en 318. Són 40 punts menys respecte la setmana passada.

Puja l’Rt a Catalunya

Al conjunt del territori català va pujar una centèssima la velocitat de propagació, que arriba a situar-se als 0,80. En canvi, el risc de rebrot va baixar 14 punts, i es troba en 258.

Pel que fa als nous casos, en el darrer balanç se’n van declarar 1.840, amb els quals el total acumulat des de l’inici de la pandèmia ja suma 948.990 contagis. De les 117.832 proves PCR i 61.904 testos PCR que s’han dut a terme durant la darrera setmana, el 7,65 ha donat positiu. La taxa de positivitat, que durant els moments de més incidència de la cinquena onada havia arribat a superar el 20%, s’ha estabilitzat i se situa ara per sota de la mitjana de tota la pandèmia.

Els hospitals catalans van registrar 9 pacients més en planta, de manera que actualment n’hi ha un total de 1.526. En canvi, continuen baixant els crítics a l’UCI, que ara mateix són 482, 17 menys que el dia anterior. Finalment, es van declarar 23 noves morts, i el total acumulat ascendeix ja a 23.184 víctimes mortals.