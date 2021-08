Unes 4.000 persones van ser desallotjades a Barcelona per fer «botellón» o causar molèsties en la primera nit sense toc de queda a la ciutat després d’un mes, segons dades facilitades per l’Ajuntament de Barcelona. Els dos llocs on més persones s’havien concentrat van ser les festes de Gràcia, amb unes 2.000 persones desallotjades, i les platges, també amb unes 2.000. Segons el consistori, es van interposar una quarantena de sancions, sobretot per no complir les normes de la covid, com portar la mascareta si no es poden mantenir les distàncies.

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra van endarrerir els dispositius per adaptar-los a l’aixecament del toc de queda i, segons fonts del consistori, van funcionar «correctament». Segons van explicar els responsables policials de Barcelona aquest dijous en roda de premsa, es manté el nombre d’efectius dels dispositius però es redistribueixen amb més presència entre les 2 de la matinada i les 6 del matí. Amb el toc de queda, la franja horària prioritària en aquests dispositius era fins a les 3 de la matinada.

Apel·len al civisme

Tot i així, el tinent d’alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, va reconèixer ahir que durant la matinada de dijous a divendres, es van produir «algunes imatges» que no els han agradat per la «saturació» de l’espai públic i el consum de begudes alcohòliques al carrer, i en aquest sentit va apel·lar al civisme de la ciutadania. Batlle va explicar a Catalunya Ràdio que per les festes de Sants, que començaran la setmana que ve, preveuen un dispositiu similar al que hi ha hagut a les de Gràcia. El tinent d’alcaldia va valorar que els desallotjaments dels carrers en les nits anteriors, amb toc de queda, s’han fet «sense incidents majors».