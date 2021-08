En aquests moments només hi ha sis municipis de les comarques gironines que compten amb toc de queda. Per aquest motiu, els que s’han quedat sense han començat a reforçar els dispositius de vigilància sobretot de cara a la pròxima nit i en alguns casos, s’ha incrementat la plantilla de les policies locals.

Els Mossos d’Esquadra també es troben amb especial alerta de cara a un cap de setmana que s’haurà de veure si l’aixecament del confinament nocturn en molts pobles de la costa genera que hi hagi més botellons o bé, aquests són més petits i es concentren a tot arreu. Fins ara l’efecte crida havia fet que alguns pobles que no tenien confinament tinguessin més aquests tipus d’aglomeracions, ja que alguns pobles veïns en canvi comptaven amb la restricció.

A Platja d’Aro, per exemple, aquest és el primer cap de setmana sense toc de queda, la nit de dijous va ser força tranquil·la, amb petits grups de persones a les platges. Però tot i això, la Policia Local ha decidit a la mesura del possible reforçar el dispositiu nocturn, sobretot a la zona del passeig marítim. Dijous a la nit, per exemple, van haver de desfer un botellón que es duia a terme en el carrer d’una urbanització. Hi havia una trentena de persones concentrades amb sis vehicles i amb la música alta, cosa que va fer que els veïns alertessin a la policia. Tots els participants van acabar sancionats i fins i tot, un denunciat perquè va donar positiu en alcoholèmia.

Aquesta situació va ser similar en altres poblacions costaneres però d’altres com Palamós per exemple que va tenir una nit molt tranquil·la. Tot i això, la Policia Local estan amatent al que vingui. Des de l’Ajuntament de moment descarten el tancament de les platges -com es fa a l’Escala, Palafrugell o Calonge- durant la nit. L’alcalde en declaracions a Ràdio Palamós va explicar que es mantenen en alerta durant el cap de setmana per evitar aglomeracions i botellons. A Blanes també s’han reforçat els efectius de Policia Local i Protecció Civil en la mesura del possible per fer front al possible augment d’activitat nocturna.

100 persones a Sant Pere

Els Mossos d’Esquadra també estan amatents tot el cap de setmana. La nit de dijous a divendres van actuar en uns set botellons. El més destacat a Sant Pere Pescador, a tocar d’un càmping es van instal·lar un centenar de persones que estaven de festa i bevien. També van actuar en altres concentracions, però d’una vintena de persones a Tossa, Sant Gregori, Sant Llorenç de la Muga, Mont-ras, Gualta i un altre a Sant Pere.

Amb toc de quedaTorroella i Sant Feliu de Guixols

Torroella de Montgrí i Sant Feliu de Guíxols són els dos únics municipis del litoral gironí que encara compten amb toc de queda. Tots dos al Baix Empordà i que per tant, caldrà fer complir el confinament nocturn. El cap de setmana passat precisament va haver-hi una macrofesta a la zona de la Gola del Ter de Torroella i la Policia Local del municipi va posar-hi fi. La va desmantellar, hi havia unes 400 persones i diverses furgonetes. Aquest tipus de celebracions es convoquen per xarxes, un aspecte que la policia controla i que també ha generat d’altres trobades com a Palafrugell.