Els treballadors del transport sanitari del SEM amb base a Palamós van denunciar ahir inacció per part de l’empresa externa adjudicatària del servei, de la qual depenen, davant d’un brot de coronavirus entre els treballadors. Actualment el brot afecta dos professionals, una no vacunada i un home que comptava amb la pauta completa. El segon, que és una persona de risc, ha ingressat a l’hospital, segons informen fonts de Comissions Obreres.

La secció sindical del transport sanitari de Girona i l’Alt Maresme va denunciar ahir la situació a través de Twitter, argumentant que l’empresa no ha dut a terme cap prova de rastreig a la resta dels treballadors. «Entenem que l’empresa no té cap obligació legal de fer-nos proves, però el problema és que no ens han vingut ni tan sols a desinfectar o a comunicar els casos», diuen fonts de CCOO, que reclamen que l’empresa faci «com a mínim testos d’antígens» a la resta dels treballadors per a poder identificar si hi ha algun altre positiu.

El problema principal, segons expliquen, és que els professionals comparteixen guàrdies de 24 hores, durant les quals és «impossible» mantenir les mesures de seguretat tota l’estona, ja que es treuen la mascareta per a poder menjar, tot i que els companys de treball no són contacte directe. Segons han informat, els treballadors que són contacte però estan vacunats, segueixen treballant, i avisen del risc que suposa ja que estan en contacte directe amb pacients de risc.