Desallotgen una macrofesta amb més de 700 persones a Calella de Palafrugell

Les poblacions més turístiques de la Costa Brava es troben plenes a vessar i això s’ha traduït amb unes nits de molta afluència als passejos marítims, locals i també a les platges. En alguns casos però, la festa s’ha traslladat en altres punts després del tancament dels locals d’oci nocturn i s’han convertit amb botellons i celebracions, que sovint molesten als veïns i causen també molts desperfectes al terreny.

Això és el que va succeir la nit de divendres a Calella de Palafrugell i Mont-ras. La Policia Local de Palafrugell va desallotjar la passada matinada una macrofesta amb unes 700 persones, que havia començat a la zona de l’aparcament del festival de Cap Roig. Es va detectar en el moment que acabava el concert d’Hombres G i en començar a pujar vehicles a la zona, convocats a través de les xarxes socials. Una patrulla de paisà de la Policia Local va detectar la macrofesta que com passa en moltes poblacions de la costa aquest estiu consisteix en concentració de vehicles -n’hi havia uns 300-, música ben alta i beure alcohol. Tot això sense cap mesura de seguretat Covid.

Uns botellons que semblen no tenir aturador. Davant dels fets, la Policia Local va desplaçar més efectius cap a la zona. Van començar el desallotjament que va consistir també a identificar les persones i aixecar-los acta. Alhora, els agents van comissar begudes als participants. Alguns dels que estaven de festa, però, en veure la policia, van marxar cap a Mont-ras, i la resta, un cop identificats, en sentit Calella.

I és que després la festa es va tornar a convocar i els joves es van traslladar al poble veí de Mont-ras. Concretament, en un camp situat a uns 700 metres de l’aparcament de Calella de Palafrugell.

La Policia Local va alertar els Mossos d’aquest canvi d’escenari i van actuar pels volts de les cinc de la matinada. Els agents no van ser massa ben rebuts: algun jove els van llençar algun objecte i pedres. Per aquest motiu, s’hi van haver de desplaçar efectius de l’ARRO que els van dispersar. Aquí la policia van optar per encerclar la zona i fer que la gent anés abandonant el lloc. Ahir el matí va ser el moment de retirar els quilos de deixalles que van deixar els joves. L’ADF Gavarres Marítima va recollir diverses bosses plenes residus de la macrofesta.

Pintades i botellón a Campllong

Aquesta no va ser l’única concentració destacada i que va necessitar d’intervenció policial. A Campllong un botellón d’unes 100 persones a Campllong va acabar amb pintades a la paret de l’església i trucades als Mossos. Els fets van tenir lloc de matinada durant un concert de festa major que es feia darrera del local social. Just a l’esplanada del darrera, a tocar de l’església, s’hi van concentrar prop d’un centenar de joves que no estaven al concert i que van anar «només a fer la seva festa i les seves bretolades», segons va explicar a l’ACN l’alcalde de Campllong, Lluís Freixas. Allà, van estar bevent i fent festa fins les sis del matí i van fer pintades a l’església.

Platges plenes i pressió policial

La pressió policial també va servir per desfer concentracions que vulneraven la normativa Covid durant la nit en molts pobles de la Costa Brava. A Lloret de Mar, els Mossos i la Policia Local van fer marxar la gent sobretot de les platges ja que hi havia grups de més de 10 persones. També es van donar aquest tipus de botellons i trobades en altres localitats. A Calonge i Sant Antoni, l’alcalde, Jordi Soler va explicar que la nit havia estat més tranquil·la que les anteriors i que amb el mateix dispositiu policial es va poder dispersar la gent . A la platja de la Fosca de Palamós també es va registrar un botellón d’unes 200 persones, que en veure la policia van marxar. A Blanes , la nit de divendres també va ser força tranquil·la. Com a la resta de pobles del litoral, la Policia Local va controlar especialment la zona de les platges per disgregar els grups que hi havia. El mateix va succeir a Platja d’Aro, que també va comptar amb grupets de gent a la platja però sense incidents.