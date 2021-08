Calonge i Sant Antoni ha estrenat un nou Festival, el F’Estiu, organitzat per l’Ajuntament (i no per privats) que ahir es va tancar amb La Locomotora Negra. Els set concerts han esgotat les entrades. Un èxit, com admet el seu director, Francesc Sánchez i Carcassés: «Hem complert tots els objectius, han passat unes 3.000 persones pel Festival i hem tingut una gran qualitat musical i una programació per a tots els gustos». A banda de la Locomotora Negra també hi han passat Sopa de Cabra, Neus Mar, Albert Guinovart, Judit Neddermann, Andrea Motis i la cobla Sant Jordi. Francesc Sánchez i Carcassés també destaca els «espais» de luxe que ha ocupat la mostra: El Collet de Sant Antoni, el pati d’Armes i els jardins del Castell de Calonge.