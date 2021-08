El festival de Cap Roig celebra la tornada als escenaris amb una edició marcada per un cartell nacional, que el públic fidel a la cita de Calella de Palafrugell s’ha fet seu des del primer moment. I la sensació, segons Juli Guiu, no pot ser una altra: «Som molt feliços perquè la gent s’ho ha passat de nassos».

L’any passat van haver de cancel·lar l’edició. Què va sentir?

Una gran pena i una gran frustració. Ho teníem tot lligat i de fet vam ser dels últims en cancel·lar, però ho vam haver de fer.

Aquest any han tornat per la porta gran.

Estem súper contents i satisfets de poder tornar a fer un concerts en un espai únic com Cap Roig.

El festival encara té penjada l‘etiqueta d’elitista?

És un festival eclèctic i intentem que s’obri a tothom. Això és pel que hem estat lluitant durant els darrers onze anys, des que vam assumir la gestió.

Pocs dies després de l’inici del festival, el Dr. Jaume Padrós denunciava a través de Twitter que no respectaven la distància de seguretat entre els assistents. Han estat a l’alçada de les exigències de la cinquena onada?

Cap Roig ha estat un festival molt estricte i conservador, tant amb la distància de seguretat com amb l’ús de la mascareta. I tothom que ha vingut ho ha vist. Va fer un tuit sobre una fotografia en la que ell no hi era, i el vaig convidar a venir perquè pogués comprovar com s’estaven fent les coses però no ho va fer. Nosaltres hem treballat en tot moment amb absolut respecte.

Una part del públic que els visita compra les entrades en pàgines de revenda. Saben el percentatge?

No, però és un percentatge molt petit perquè cada vegada més la gent sap que les ha de comprar pels canals oficials.

The Lumineers, Mika, Andrea Bocelli o Julio Iglesias havien d’actuar en l’edició de l’any passat. Es recuperaran les seves actuacions al 2022?

Aquests noms en concret? No ho sé, no es poden confirmar perquè seria mentir. Però intentarem tornar a tenir els artistes número u a nivell internacional.

L’eclecticisme és la clau del festival de Cap Roig. Veurem nous gèneres sobre l’escenari en les properes edicions?

Hi ha altres gèneres que no estem tocant com el món del teatre, els monòlegs o la màgia.

La proposta de programar-los està sobre la taula?

Ho estem valorant internament, però això no vol dir que acabi passant. De la mateixa manera que tenim el mini Cap Roig, podem dedicar tres o quatre nits a altres gèneres.

Ara, són on volen ser?

Ara mateix, sí.

L’ampliació de grada és una declaració d’intencions de la continuïtat del festival. Quins són ara, els reptes de futur?

Consolidar aquesta ampliació i seguir sent el festival de referència a Catalunya i al sud d’Europa.