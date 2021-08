Lloret de Mar és una de les destinacions turístiques on hi ha més gent cada estiu i com es pot veure a la imatge, enguany no se n’escapa malgrat les restriccions de la Covid. En una nit com la de divendres, ja sense toc de queda, el dispositiu policial format per la Policia Local i els Mossos d’Esquadra es va concentrar al passeig i a les platges per intentar dissuadir persones que volguessin concentracions nombroses i fer botellons.