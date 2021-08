El quadre d’inversions de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per 2021 ascendeix a 2.163.611 euros, a fi de tirar endavant diversos projectes en espais i edificis municipals. L’equip de govern calcula que tres quartes parts de la xifra total són finançades per diverses administracions superiors, tant pel que fa a fons europeus, Generalitat de Catalunya, govern espanyol i Diputació de Girona.

Sant Antoni serà el projecte que s’endurà una mossegada més gran en inversions, amb 689.178 euros que es destinaran a construir una escullera per solucionar l’esllavissada que inestabilitza l’accés a l’ermita, fer arribar la fibra òptica a la torre de telecomunicacions, acabar les obres del futur hotel-restaurant i instal·lar-hi una caldera de biomassa. L’altra gran inversió, amb 535.408 euros, es preveu a la colònia Llaudet, a fi de recuperar un edifici de la fàbrica vella per acollir un viver d’empreses i la posada en marxa un museu vinculat al tèxtil i les hidroelèctriques de la comarca. Altres inversions destacades són el pagament de la segona anualitat de l’edifici de la carretera de Ripoll o el de l’edifici de la brigada municipal, la il·luminació municipal, millores a la piscina i a l’edifici Mestre Andreu.

L’alcalde de Sant Joan, Ramon Roqué (Mes), va explicar que les inversions estan pensades sobretot per millorar equipaments ja existents i que l’aprovació del quadre s’ha fet després d’ajustar números en funció de les subvencions rebudes. Roqué va calcular al voltant de trenta actuacions repartides en diferents partides per tal d’executar-les. En aquest sentit va afirmar que «no venem fum» en resposta a les acusacions de l’oposició d’ERC. Precisament el portaveu republicà Sergi Albrich va reincidir en aquesta línia, i va negar el seu vot a favor «perquè compartim algunes inversions, però també n’hi ha d’altres que ens generen dubtes». Els republicans es van abstenir lamentant que no s’anul·lin barreres arquitectòniques, que la biblioteca se situï només provisionalment a l’edifici Duran i Reynals, o que el Museu del Tèxtil sigui un projecte que sona bé, però pel qual «falta veure els números».

La curiositat del ple va arribar quan Ramon Roqué va afirmar que l’Ajuntament s’immatricularà la palanca de la Batllia per tal que passi a ser municipal i poder-la inscriure al registre de la propietat. Albrich havia demanat com es pensava invertir-hi 40.000 si es tracta d’un pont privat, tal com es creia fins ara, però Roqué va afirmar que aquest extrem «caldria demostrar-lo» donant a entendre que la inversió es farà sobre un equipament de futura titularitat municipal. La secretària municipal va acabar aclarint que la palanca no està inscrita al registre de la propietat a nom de ningú, en cas que no aparegui algú que demostri que és seu.